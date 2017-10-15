'Alanya'da her ev turizmden kazanıyor'

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz’ın girişimleriyle Letonya Otelciler Birliği Başkanı Janis Pinnis ve Genel Sekreter Santa Graikste, ikili ilişkileri güçlendirmek ve ortak çalışmalara imza atmak için Alanya’ya geldi. Sırasıyla Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret eden ikiliye Başkan Sili, Konsolos Şaşmaz ve ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Sidar eşlik etti. Son olarak heyet Kahya Otel’de düzenlenen toplantıda ALTİD yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

‘DESTEĞİMİZİ ESİRGEMEYİZ’

Misafirlerini makamında ağırlayan Kaymakam Harputlu, “Daha önce Letonya’da kısa süreliğine bulunmuştum. Bizler gibi misafirperver değerli bir halkları var. Ortaklaşa yapılacak etkinliklerde destek vermeye hazırız dedi” dedi. Yabancı sivil toplum kuruluşlarını çok önemsediklerini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, “Dünyada deniz, kum ve güneş turizmini en iyi yapan şehirlerden biriyiz. Alanya’daki her eve turizmden kazanç giriyor. Şehrimizin ekonomisi turizme bağlı. Bu sebeple belediye olarak sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte aynı amaç için çalışıyoruz. ALTİD ve Letonya Otelciler Birliği arasında yapılacak işbirliği protokolüne gereken desteği vereceğiz. Küçük büyük demeden her ülkenin turizm pastasından daha fazla pay alabilmek için çalışacağız” dedi.

‘KALİFİYE PERSONEL İHTİYACI AÇIĞINI AZALTACAĞIZ’

Bu ziyaretteki temel amacın iki ülke arasındaki dostluğu ve turizm ilişkilerinin güçlendirilmesi olduğunu söyleyen ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ise “Burada yapılan görüşmelerin ikinci ayağı da Letonya’nın başkenti Riga’da olacak. Otellerin karşılıklı pazarlanması ve Erasmus gibi öğrenci projeleriyle turizm eğitimine katkı sağlamak ve kalifiye personel ihtiyaç açığını en düşük seviyeye çekmek adına çalışmalar yürüteceğiz. Çalışan personel ve öğrenci değişimleri yapacağız. Bu konularda protokol imzalayacağız. Letonya Fahri Konsolosu Sayın Nurkan Şaşmaz ile birlikte hareket ettiğimiz bu süreçte bizlere destek olan Sayın Kaymakamımız Mustafa Harputlu, Sayın Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e kurumum adına teşekkür ediyorum. Fuar tanıtımları ve bu tip oluşumlarla Doğu Avrupa ülkelerinde elimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

‘İKİ ÜLKENİN KUVVETLİ YÖNLERİNİ BİRLEŞTİRECEĞİZ’

Letonya Otelciler Birliği Başkanı Janis Pinnis de ziyaretle ilgili şöyle konuştu: "İki derneğin temel fonksiyonu olan turizmi canlandırmak adına üç ana başlık altında mutabık kaldık. Pazarlama, eğitim ve ortak projeler konularında protokol yapacağız. Eğitimdeki amaç, sadece turizme hizmet eden veya edecek olan öğrencilerin değil bu sektöre öğrenci yetiştiren öğretmenlerin de eğitimi olacak. Pazarlama konusunda iki ülkenin avantaj ve dezavantajlarının olduğunu fark ettik. Kuvvetli olduğumuz yönlerimizi birleştirerek ortak pazarlama stratejileri geliştireceğiz. Proje olarak da iki ülke turizmine artı değer sağlayacak konularda çalışmalar yapacağız.”