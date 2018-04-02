Alanya'da halkın talebi turizmin 12 aya yayılması

EKONOMİSİ büyük ölçüde turizme bağlı olan Alanya’da halkın en büyük talebi, turizmin 12 aya yayılması. Fakat Akdağ’ın bilinirliği ne düzeyde, kayak merkezi projesi ümit vaat ediyor mu? Turizmin 12 aya yayılmasıyla ilgili ve en revaçta olan proje Akdağ Kayak Merkezi projesi. Peki, Alanyalılar Akdağ’ı biliyor mu? Böyle bir tesisin Alanya’ya katkısı olur mu? Dim TV (dimtv.tv) sordu, vatandaş yanıtladı. İşte o yorumlar:

‘HERKES SAKLIKENT’E GİDİYOR’

ÇETİN DOĞAN (SERBEST MESLEK)

Akdağ’ı biliyorum. Kış turizmi adına Alanya’ya pek katkı sağlamayacağını düşünüyorum. Çünkü orada kar, kayak yapılabilecek kadar tutmaz. Dolayısıyla fazla bir gelir de sağlamaz. Herkes Saklıkent’e gidiyor, burayı tercih edeceklerini sanmıyorum. Kış turizmi için başka bir şey yapılabilir. Öncelikle ‘her şey dahil’ sisteminin kaldırılması gerekiyor. Turistler otelden çıkmadığı için esnafa pek katkı sağlamıyorlar.

‘YÜZDE SEKSEN KATKI SAĞLAR’

RAMAZAN YILMAZ (İZOLASYONCU)

Akdağ’ın nerede olduğunu bilmiyorum. 20 yıldır Alanya’da yaşadığım halde görmedim. Fakat orada bir kayak merkezinin yapılması, kış turizmine yüzde seksen katkı sağlar. Turistler için burada bu tarz yerlerin olması, Alanya’nın daha fazla tercih edilmesi açısından önemlidir.

‘YILLARDIR SÖYLENİYOR’

HASAN IŞIK (EMEKLİ)

Akdağ’ı biliyorum, Dimçayı'nın doğusunda yer alır. Alanya turizmine büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Yıllar önce de ‘Akdağ’a yol yapılacak, ‘Akdağ Uludağ olacak’ denirdi ama bu gerçekleşmedi. İnşallah yapılır. Turizme katkısının olacağına inanıyorum.