Alanya'da güneşli havanın tadını çıkarttılar

Mehmet AL
ALANYA'DA sağnak yağış ve fırtınalı havanın yerini güneşe bırakmasının ardından yerli ve yabancı tatilciler plajlara akın etti. Gece saatlerinde bazı işyerleri ve alt geçitlerinde etkili olan yağışlı ve fırtınalı havanın etkisini kaybetmesi tatilcileri sevindirdi. Öğle saatlerinin ardından açan güneş vatandaşları ve tatilcileri sokağa döktü.
Keykubat, Kleoparta ve Damlataş Plajları ise yerli ve yabacı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Dalgalı denize rağmen tatilcilerden kimi güneşlenirken kimileri de denizin keyfini çıkardı.
Alanya Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ilçede yağışın etkisini yitirdiği, deniz suyu ve hava sıcaklığının 25 derece olduğu bildirildi.
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