'Alanya'da futbol turizmi şart'

ANTALYA'DA Ocak ve Nisan aylarında bin 500 takımın kamp yapacağı ve 100 milyon doların üzerinde bir gelir hedeflendiği açıklamalarından sonra sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede "Büyük ihmal, büyük kayıp. Yüzlerce kamp tesislerine sahip olan Antalya-Belek futbol turizminden Ocak ayında 100 milyon dolar kazanacak. Alanya bölgesi ise yine avucunu yalayacak" diyen Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'in tespitine çarpıcı yorumlar geldi.

ESKİ BAŞKANLAR İSYAN ETTİ

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi, eski Türkler Belediye Başkanı ve Başbakanlık Danışmanı Hayri Çavuşoğlu, görevde olduğu sürede 5 saha yaptıklarını, her yıl yurt içi ve yurt dışından 60 kadar takımın bu sahalarda kamp yaptığını belirtti. Çavuşoğlu "Bu yıl bir Tayvan takımı da gelecek" dedi. Ayrıca eski Konaklı Belediye Başkanı Ali Şahin ise yaptığı açıklamada "Başkanlık yaptığım dönemde beldeme saha yaptım diye eleştirildim. Hatta bazı siyasiler de bunu aleyhime kullandılar. Keşke daha fazla yapsaydım" diye konuştu.

'KEŞKELER HAVADA UÇUŞUYOR'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Herkes bir şeyler söylüyor. Keşkeler havada uçuşuyor. Ama, tek gerçek var. Kış günü 100 milyon dolardan fazla bir parayı Antalya/Belek alıyor. Alanya avucunu yalıyor. Tam 7 yıl önce AGC'de 17 belediye başkanı ve ilgili kişilerle toplantı yaparak, Alanya’da spor ve kamp turizmini masaya yatırmıştık. Ama her şey lafta kaldı" diyen Dim'e Twitter üzerinden cevap veren TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi ve Alanya dostu turizm duayeni Hüseyin Baraner "1991 yılında ilk futbol kamp sahasını Cesars Otel Side'de açmıştık. İlk yabancı futbol takımını Türkiye’ye ben getirdim. Kimse anlamamıştı bile" dedi.

'YETERLİ SAHA YOK'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de, Alanya'nın futbol turizminden yeterince kazanç elde edememesiyle ilgili olarak "Oradaki tesislerin arazileri nedeniyle sahaları var. Dolayısıyla bizim saha anlamında yeterli kapasitemiz söz konusu olmadığı için futbol turizminden yeterince faydalanamıyoruz. Aslında Alanya futbol turizminden faydalanıyor ama ağırlıklı olarak alt takımları alabilecek kapasitede" diye konuştu.

Süper Lig ve 1'inci Lig gibi büyük takımların saha avantajı nedeniyle Antalya'yı tercih ettiğini söyleyen Sili, "Bu sebeple bizim futbol takımı alamama gibi bir durumumuz var. Sahasıyla oteli bir bütün. Alanya'daki arazilerin tahsis arazisi olmaması, herkesin kendi arazisi olması nedeniyle futbol turizmi yapılacak tesislerden ziyade tek başına tesis yapımına ağırlık vermiş bir bölge olduğu için Alanya futbol turizminden faydalanamıyor. Ancak futbol turizminden faydalanamasak da farklı spor alanlarındaki faaliyetlerden faydalanabiliyoruz. Futbol şu anda Alanya'nın kapasite olarak servis verebileceği bir spor turizmi değil. Alanya'da futbol turizmi için sorun tesisli arazi ihtiyacı. Kamp tesisi ve arazi iç içe olmadığı sürece yüksek liglerdeki takımları almamız mümkün değil" dedi.

'ALANYA İÇİN BÜYÜK EKSİKLİK'

"Alanya'da öncelikle yeterince spor sahamızın, antrenman ve maç sahalarımızın olmaması, futbol turizminden faydalanamamamıza sebep oluyor" diyen Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan "Bu konuda gerek Alanya Belediyesi, gerek Büyükşehir Belediyesi spor sahalarını oluşturmak için adım atmalı. Mevcut eski belde belediyelerinin birkaç tanesinin futbol sahası halihazırda var. Önceki dönemlerde yapılan sahalarla ilgili de bir engelleme olduğunu düşünmüyorum. Ama özellikle Avrupalı takımlara hitap edecek yeterince komplike bir kompleks oluşturulmadı. Antrenman, maç sahaları, soyunma odaları, sosyal donatılarıyla kompleks eksikliği var" şeklinde konuşan Orkan, şöyle devam etti: "Bu imkanlara sahip tesislerin yapılabilmesi için Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Büyükşehir ve Alanya Belediyesi işbirliği içerisinde, hükümetten de destek alınarak Antalya'daki spor yatırımları Alanya'ya kaydırılabilir. Bu konuda herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Çünkü bu çok büyük bir eksiklik. Böyle bir turizm alanı açılırsa en azından tesislerimizin kış aylarında 1,5 ay dolu kalması sağlanır."

'ESNAF DA PARA KAZANIR'

Ayrıca bu şekilde büyük tesislerin yapılmasıyla personel istihdamının yapılacağının, oteller kapanmayacağı için esnafın da para kazanacağının altını çizen Orkan, "Bunlar hep bir zincirin halkası. Bu konuda devlet desteği de alınarak acil adımlar atılması gerekiyor. Alanya'da fiziki olarak geniş imar parselleri olmadığı için yapılan tesisler küçük. Ancak farklı bölgeler belirlenerek yapılacak yeni tesisler bu ihtiyacı karşılayacaktır. İmar parselleri halledilemeycek bir engel değil. Sadece herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor" dedi. (Haber Merkezi)

DİM TV'DE ANLATTI

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, dün akşam Dim TV Ana Haber Bülteni'nde konuya ilişkin soruları yanıtladı. 7 yıl önce, 8 Ekim 2010 tarihinde Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Center'da 'Alanya'da Spor ve Kamp Turizmi' konulu bir toplantı düzenlediklerini hatırlatan Dim, şöyle konuştu: "O gün uzman konuklarımız arasında Zürih'te bulunan Classic Sport AG sahibi Ali Güney, Türk turizminin duayen isimlerinden, o dönem TUI Başdanışmanı ve Avrupa Türkiye Turizm İş Konseyi Başkanı olan Hüseyin Baraner de vardı. O dönem belde belediyeleri de olduğu için davetimize 17 belediye başkanından 15'i katıldı. Dönemin Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan, ALTİD Başkanı Gülçin Güner ve turizm sektörü temsilcileri de vardı.

Orada konuşmalar yapıldı, ben 'Alanya bu konuda gerçekten çok geri kaldı. Antalya hamle üstüne hamle yapıyor. Bizim de hamle yapmamız lazım" demiştim. Ali Güney ise 'Alanya'nın fiziki şartları asla eksik değil, hatta fazlası var. Niçin nizami, UEFA standartlarında futbol sahaları yapmıyorsunuz. Şu an bu toplantıda bulunan otelcilere söylüyorum, eğer futbol sahaları yaparsanız, kışın kapatmak zorunda olduğunuz tüm otelleri açacaksınız. Kasanıza para girecek' dedi. Kaymakam Doğan 'Konunun takipçisi olacağım' dedi. O gün orada konuşulanlar orada kaldı. Sadece dönemin Türkler Belediye Başkanı Hayri Çavuşoğlu, bu toplantıdan esinlenerek Türkler'e 5 tane nizami saha yaptı. Şu anda bu sahalarda her yıl yaklaşık 60 takım kamp yapıyor. Bir de dönemin ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan, toplantının akabinde sahibi olduğu Goldcity'ye kamp tesisi ve sahalar yaptı. Orada Galatasaray, Fenerbahçe ve Almanya'dan ünlü futbol takımları dahil kamp yaptı, yapmaya devam ediyor.

'10 BELEDİYE DAHA YAPSAYDI'

Türkler Belediyesi'nin o günlerde yaptığını 10 belediye yapsa, şu an 50 kamp kamp tesisi ve sahamız olacaktı. Bu da yılda 600 takım ve 50 milyon dolar demek. Her takım en az 50 kişi. Kaliteli yiyip, içiyorlar, bir turistin bıraktığının en az 4-5 katını bırakıyorlar. Ben Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yerinde olsam, yarın sabah hemen çalışma başlatırım. Hazine arazileri, belediye arazileri dahil, tüm araziler üzerinde çalışma başlatır ve ne kadar futbol sahası ve kamp tesisi yapabiliyorsak, yaparım. Şu an Antalya'da 200'e yakın tesis var. 2010'da 50 tane yoktu. Alanya'da şu anda 30 tane nizami saha yok. Alanya'ya en az 100 saha yapılmalı ki, Antalya'daki potansiyelin yarısını Alanya'ya çekebilelim. Arazi yok mu, var, iklim mi müsait değil, hayır müsait. O halde harekete geçelim. Kaymakam, belediye başkanı, ALTİD ve ALTSO başkanlarının bu konuda harekete geçmesi lazım. Futbol turizminden ölü aylarda inanılmaz yararlanırız, şehir kışın da canlı kalır, ekonomimize ciddi katkıları olur."