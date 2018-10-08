Alanya'da 'Çocuk dostu turizm’ dönemi

ULUSLARARASI Çocuk Merkezi, bir yıldan fazla bir süredir, Türkiye’de seyahat ve turizm sektörlerinde çocuk haklarının güçlendirilmesi ve çocukların şiddetten korunmaları amacıyla bir proje yürütüyor.

Bugüne kadar Alanya, Ankara, İstanbul ve Bodrum’da 120 sektör temsilcisine eğitim veren merkez, eğitimlerine Gaziantep, Antalya ve İstanbul’da devam edecek.

Çocuk dostu turizm kavramı nedir?

Çalışmada önemli mesafe kaydeden merkezin Çocuk Hakları Koordinatörü Işıl Erdemli, şunları sözledi: “Çocuk dostu turizm kavramı sadece çocuklara özel menüler, çocuk havuzları veya çocuklara yönelik animasyonlar değil.

Aynı zamanda çocuk haklarının korunması, çocukların birey olarak görüldüğü, onlara değer verilip saygı duyulan ve çocukların şiddetten korundukları seyahat ve turizm ortamları anlamına geliyor.”

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 11:17