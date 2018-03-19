Alanya'da aynı gün hem deniz hem kayak keyfi 

ALANYA Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü'nün (AKİSK) Yönetim Kurulu üyesi olan Zekai Avcı'ya, Alanya Belediyesi Meclis üyesi ve AKİSK Yönetim Kurulu üyesi de olan Erol Fazlıoğlu, Konaklı Medical sahibi ve AKİSK Yönetim Kurulu üyesi Dr. Adnan Sarı ile üyelerden Mehmet Sarı da eşlik etti. Avcı, AKİSK olarak aynı gün hem denize girip hem kayak yapılabilen bir potansiyele sahip olan Alanya'nın, bu özelliklerinin tanıtılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.