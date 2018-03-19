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Alanya'da aynı gün hem deniz hem kayak keyfi 

AKİSK Yönetim Kurulu üyesi Zekai Avcı geçtiğimiz Cumartesi günü aynı gün içerisinde önce Alanya merkezde denize girdi ardından da Akdağ'da kayak yaptı

Alanya'da aynı gün hem deniz hem kayak keyfi 

AKİSK Yönetim Kurulu üyesi Zekai Avcı geçtiğimiz Cumartesi günü aynı gün içerisinde önce Alanya merkezde denize girdi ardından da Akdağ'da kayak yaptı

19 Mart 2018 Pazartesi 18:47
Alanya'da aynı gün hem deniz hem kayak keyfi 
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ALANYA Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü'nün (AKİSK) Yönetim Kurulu üyesi olan Zekai Avcı'ya, Alanya Belediyesi Meclis üyesi ve AKİSK Yönetim Kurulu üyesi de olan Erol Fazlıoğlu, Konaklı Medical sahibi ve AKİSK Yönetim Kurulu üyesi Dr. Adnan Sarı ile üyelerden Mehmet Sarı da eşlik etti. Avcı, AKİSK olarak aynı gün hem denize girip hem kayak yapılabilen bir potansiyele sahip olan Alanya'nın, bu özelliklerinin tanıtılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

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Son Güncelleme: 19.03.2018 19:28
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