Alanya'da Avrupalı turistlerin safari keyfi

Alanya'da turizme 18 yıldır hizmet veren Umuthan turizm işletme sahibi Haydar Negenç, Alanya’daki turizm sezonu ile ilgili değerlendirmesinde, “Turistlere en iyi şekilde hizmet etmek için elimizden gelen her türlü misafirperverliği gösteriyoruz. Artık Alanya'ya Avrupalı turistler gelmeye başladı. Hizmette kusur etmemeliyiz” dedi.

Alanya'da Avrupalı turistlerin safari keyfi
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Alanya'da Avrupalı turistlerin safari keyfi

Alanya'da Avrupalı turistlerin safari keyfi

MEHMET AL - ÖZEL HABER

ALANYA'DA 2001 yılında turizme hizmet vermeye başlayan 18 yıllık şirketin sahibi Haydar Negenç, 10 adet safari cip ve 4 minibüs ile birlikte 24 kişilik bir ekiple hizmet vermeye başladığını dile getirdi. Negenç, “Alanya'ya bu sezon yaklaşık her gün 70 kişilik Avrupalı turist olan Fransız, İngiliz ve Almanlar gelmeye başladı. Safari turunu gezmek isteyen turistlerimizi otellerden alarak önce Dim Mağarası, Oba Karakocalı ve Arap Köyündeki yörük çadırında ağırlıyoruz. Köydeki vatandaşlarımızın açtığı el emeği ile örgüler ve ikramların ardından turistlerimizi emniyetli bir şekilde Alanya'nın doğasında gezdirirken, Dimçayı’nda yemek yediriyoruz. Çocuklar su parkında eğlenirken, büyükler ise havuza girerek streslerini atmış oluyorlar” dedi.

SAFARİDE DENEYİMLİ PERSONEL ŞART

Umuthan turizm sahibi Haydar Negenç, “Avrupa’dan gelen turistlerimiz için şirketimiz, deneyimli personel ile Alanya'da turizme hizmet veriyor. Araçlarımızın hepsi bakımlı ve eksiksiz bir şekilde safari turları yapıyor. Safari araçlarının sürücülerini her gün uyarıyoruz ve daha dikkatli  olmaları konusunda bilgilendiriyoruz. Bir turist bin turist demektir. Türkiye’nin dostu yurt dışında yok. Bizim en büyük rakibimiz Yunanistan. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Alanya'da en ufak olumsuzluk bütün dünyada yankı uyandırıyor” dedi.

TURİSTLERİ MEMNUN ETMEK İÇİN KENDİ DERDİMİZİ UNUTUYORUZ
Umuthan turizm işletmecisi Haydar Negenç, “Alanya'ya gelen turistlerimizi safari turunda personelimiz kendi dertlerini unutarak onları neşelendirmek  için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu yüzden bizde doğal olarak kendi ekmeğimize sahip çıkıyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2019, 17:54
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