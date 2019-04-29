Alanya'da acı gerçek: Tüm uyarılara rağmen yine kelepiriz

TÜRKİYE’NİN hali hazırda ucuz destinasyon imajını henüz aşamadığını belirten turizmciler, fiyatların 2020-2021 sezonunda istenilen düzeye ulaşacağını söylüyor. Sezon başında “Fiyat kırmayın” uyarısı yaptıklarını belirten turizmciler, buna karşın 2016-2017’nin yaralarını kısmen 2018’de sarabilen bazı turizmcilerin iyi geçmesi planlanan 2019’da da gelecek kaygısı duyarak fiyat indirimine gittiğini ifade ettiler. Yeni Alanya’ya yaptıkları değerlendirmelerde gelecek turistin niceliğinin değil niteliğinin önemli olduğuna vurgu yapan turizmciler, düşük fiyatların bölgenin acı gerçeği oluğunu ifade ettiler.

‘FİYAT ODAKLI GELİYORLAR’

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, 2016 ve 2017’de yaşanan ekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle kötü sezonlar geçiren turizm sektörünün 2018’de dibi gördüğünü söyledi. Hiç bankayla tanışmamış turizmcilerin bankalarla tanışmak ve kredi kullanmak zorunda kaldığını ifade eden Şakiroğlu “2016’da çok zarar eden, 2017’de de 216’yı takiben zarar etmeye devam eden turizmci, kurların dalgalanması ve faizlerin yükselişi ile dünyadaki ekonomik koşulları da göz önüne alarak 2018’de fiyat kırdı. Tüm bunların birikimi neticesinde 2018’de de misafirlerin girişinde fiyat odaklı bir artış oldu, Türkiye piyasası çok ucuzladı. Dolar 7 lirayı gördü, insanlar kendi ülkelerinde 1-2 günde harcayacakları paralarla burada 1 hafta tatil yapma fırsatı yakaladı ve bunu değerlendirdi. Otelciler 2016-2017’de kötü günler geçirdikleri için ve 2019’da neler olabileceğini öngöremedikleri için temkinli davrandılar. İster istemez 2019’da da bir miktar fiyat kırdılar. Her ne kadar sezon öncesi kendi aramızda konuşsak da çoğu otelci fiyat kırdı. Onlara da hak veriyoruz. Ödemeleri gereken krediler var. Bu sene de iyi bir dolulukla geçerse ancak 2020’de bir fiyat artışı olabilir. Geçen sene turizmci para kazandı kazanmasına ama kazandığı para vergiye ve maliyetlere gitti. 2019’u tekrar irdelememiz gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Alanya’da turizmcilerle bir araya gelen Turizm Bakanımız gelir odaklı bir büyümeden bahsetti ama şu anda Alanya ve bölgesine gelen müşteriler fiyat odaklı geliyor. Türkiye’ye karşı güven problemi devam ediyor, bu da fiyatların bir türlü yükselmemesine neden oluyor. Teşviklerle bir ülke kalkınamaz. Yatırımlarımızı hızlandırmamız lazım. Bizim yönelicilerimizden ricamız ülkemizin itibarını düzeltecek tedbir almaları. Bu sağlandığında fiyatlar kendiliğinden yükselir. Fiyatlar düşükken bundan herkes zarar görüyor" dedi.

'TURİST SAYISI ARTACAK AMA'

Şakiroğlu “2019 yılında gelen misafir sayısında artış olacak fakat dediğimiz gibi gelenler fiyatların ucuz olmasından dolayı Alanya’yı tercih edeceklerdir. Bizim hedef kitlemiz daha çok harcama yapan İskandinav ve Avrupalı turisttir. Rusların geçen yılki kadar geleceklerini tahmin ediyorum. Bu sene rezervasyonlarda bir artış gözlemliyoruz fakat son zamanlarda İspanya ve Yunanistan’ın fiyat indirdiği bilgileri geliyor, o bakımdan hem pazarı kaptırmamak, hem de misafir sayısını artırmak zorundayız. İnşallah yiyecek içecek fiyatlarında da aşırı zamlar olmaz ve otelci sezonu artı ile kapatır. Hem bizler, hem de gelen misafirler iyi bir sezon geçiririz. Tek yapmamız gereken hizmet odaklı büyümeden geçiyor. Kalitemizden ödün vermediğimiz zaman fiyat odaklı büyüme yerini gelir odaklıya terk edecektir” diye konuştu.

‘KONAKLAMA TESİSLERİ DİRENÇ GÖSTERMELİ’

Düşük fiyatlara otel rezervasyonlarının bölgenin acı bir gerçeği olduğunu ifade eden Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan “Bu fiyatların kısa sürede normalleşmesi zor. 8-10 yıl içerisinde kademe kademe fiyatlar arttırılabilirse, Alanya’mıza gelen turist standartı da yükselecektir. Doğal olarak konaklama fiyatları artarsa gelen misafirlerimizin de harcama kapasiteleri artacaktır. Gelen misafirlerimizin ekonomik anlamda üst seviyede olmaları Alanya’ya girecek olan paranın artması anlamına geliyor. Dolayısıyla bütün konaklama tesisleri dirençli durmalıdır" dedi.

’ALANYA CAZİBESİNİ YİTİRDİ’

SKAL Alanya Dönem Başkanı Mehmet Nedanlı ise yaptığı değerlendirmede Alanya’ya nitelikli turist gelmediğini belirtti. Nitelikli turistle birlikte fiyatların yükseleceğini belirten Nedanlı “2014 yılında Alanya’da turizmin önde gelen insanlarıyla bir araya geldiğimde de bu konu üzerinde durdum. Turizmin en az 4-5 yıl daha kötü seyredeceğini dile getirdim. Alanya’ya gelen turistler nicelik olarak fazla olabilir fakat nitelik anlamında zayıf. O yıllarda da söylediğim gibi Türkiye’ye gelen turist profili değişiyor. Buna bağlı olarak da yaptıkları harcama düşüyor. Bizlerin en büyük sorunu bundan kaynaklanıyor. Alanya olarak şu anda cazibe merkezi konumundaki yerimizi yitirdik. Geri kazanabilmek adına da fiyatlarımızı aşağıya çektik. Dünyanın ve Türkiye’nin başka bir yerinde bu kalitede ve bu fiyata başka bir yer bulamazsınız. Fakat tüm bunların düzelmesi için zamana ihtiyacımız var. Bütün bunların ışığında huzur ortamı devam ederse ve cazibe merkezi olmayı tekrar başarırsak, 2021 yılından itibaren turizm eski günlerine dönebilecek. Özellikle turizmde çalışan kesimin eğitilerek bilinç oluşturulması gerekir. Kente topyekün bir kontrol mekanizması kurulması lazım. Önemli olan kaliteli turist olarak adlandırdığımız turistlerin gözünü tekrar Alanya’ya döndürmek. Turistler ülkelerine dönerken onları memnun bir şekilde göndermemiz gerekiyor. Gerekirse onların ülkelerinde bulunan popüler kişiler ya da kurumlarla işbirliği yapılması lazım. Alanya’nın hali hazırdaki turizm festivalinin kapsamı genişletilmeli. Bunun için uluslararası festivaller ve konserler yapılmalı" şeklinde konuştu.

