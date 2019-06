Alanya bayramda yüzde 100 dolu

Ramazan ÖZDEMİR

9 GÜNLÜK Ramazan Bayramı tatili boyunca yaklaşık 500 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayacak olan Alanya’da gerek turizmcinin, gerekse de esnafın yüzü gülüyor. Bayram boyunca bir çok tesiste doluluk oranlarının yüzde 100'ü bulduğu bildirildi.

Konuyla ilgili Yeni Alanya’ya konuşan sektörün önde gelen isimleri bayramdan sonra da dolulukların aynı şekilde devam edeceğini belirtti. Esnaf odası başkanı ise bu doluluğun esnafa yansıyacağını ve ekonomik anlamda rahatlatacağını söyledi.

‘ESNAF DA BAYRAM EDECEK’

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, yaşanacak olan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde esnafın kazanç sağlayacağını belirterek, doluluğun önümüzdeki aylarda da devam etmesi temennisinde bulundu. Yenialp "Turizm sezonu daha tam anlamıyla başlamış değildi, fakat temennimiz Ramazan Bayram’ında doluluk oranlarının yüzde yüzü bulması. Akabinde de doluluk oranlarının aynı şekilde devam etmesini diliyoruz. Ramazan Bayramı’ndan sonra yerli turistlerin Alanya’dan ayrılması kötü etkilememeli, aksine onların yerine yabancı misafirlerimizle doluluklarımızı yükseltmeliyiz. Esnaf odası başkanı olarak esnaflarımızdan ricamız gelen misafirlere kesinlikle kötü davranmamaları ve güler yüzlü davranmaları. Bir tane turistin bin kişi olarak dönebileceğini hesap etmeliyiz. Böylelikle 2016-2017 yıllarında turizm açısından yaşadığımız zorlu ekonomik süreçleri yaşamayız” dedi.

‘BAYRAMDA DOLULUK YÜZDE YÜZ’

Sirius Deluxe Otel Genel Müdürü İsmet Ergüleç, bayram boyunca yüzde yüz bir doluluk oranı yakaladıklarını söyledi. Ergüleç, “Razaman Bayramı dolayısıyla hemen hemen bütün tesisler doldu. Bu durumu Alanya’da yaşanan trafik yoğunluğundan da görebilliyoruz. Fakat bu sene fiyatlar eurodan dolayı geçen seneye göre yüksek. İç pazar müşterileri daha pahalıya tatil yapıyorlar. Genel olarak baktığımızda Ramazan Bayramı süresince otellerin doluluk oranları oldukça yüksek. Bu dokuz günün dokuz günü dolu değil. İnsanlar bayramın birinci gününü evinde geçirip, geri kalan 4-5 günlük süre boyunca tatil yapıyorlar. Ona rağmen yüzde yüzlük bir doluluk oranı söz konusu. Bayramdan sonraki süreçte olumsuz bir durum olmadığı taktirde doluluk oranları iyi olacak. Nisan-Mayıs aylarındaki hareketlilik Haziran’a da yansımış durumda, kendi otelimiz adına konuşacak olursak bayramda yüzde yüz doluyuz” ifadelerini kullandı.

‘FİYAT İSTİKRARI ÖNEMLİ’

Konuya ilişkin Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan turizmci Şükrü Cimrin ise Alanya’nın marka değerine dikkat çekerek, tanıtımın önemine işaret etti. Cimrin “Alanya’nın ön plandaki ürünü otelleri değil, kendisidir” diyerek, şehri de turizm adına göreve davet etti. Cimrin doluluk oranlarının yüzde 90’ın altına düşmeyeceğini belirterek “Mevcut doluluk oranlarımız yüzde 70 ile 85 arasında. Bayram tatili boşlukları dolduracak. Bayramın arkasından da doluluklar aynı oranda devam edecek. Temmuz dolulukları zaten yüksek. Şu an Ağustos ayında boşluklar görülmekte. Fakat ilerleyen süreçte Ağustos ayının da toparlanacağını düşünüyoruz. Bayramdan sonra doluluklar yüzde 90’ın altına düşmeyecektir. Doluluk önemli ama fiyatları doğru analiz edebilmemiz lazım. Yolumuza fiyatları düşürmeden devam etmemiz gerekiyor. Otelcilerin maliyetleri de arttı çünkü. Bu sebeple karlılıkları koruyabilmek adına fiyatlardan çok fazla taviz verilmemesi lazım. 2016-2017 yıllarında yaşadığımız zor zamanların ardından şu an fiyatlarımızı yavaş yavaş toparlıyoruz. Üst üste koyarak ilerliyoruz. Bu noktada geri adım atmamalıyız. Küçük boşluklar otelcileri korkutmamalı. Hem ayakta kalmak adına, hem de Türkiye’nin hak ettiği fiyatlara ulaşabilmesi adına istikrar çok önemli. Alanya’nın bu anlamda en büyük handikapı Antalya-Alanya arasına açılan tesisler. Her yeni tesis Alanya’yı havalimanından biraz daha uzaklaştırıyor. Özellikle Side’de açılan yeni tesisler kendi aralarında fiyat rekabetine girdiği zaman biz olumsuz yönde etkileniyoruz. Allah’tan Gazipaşa’mız var. Bize güzel destek veriyor. Alanya’nın ön plandaki ürünü otelleri değil kendisidir. Bunun unutulmaması gerekiyor. Alanya’yı tanıtabildiğimiz sürece oteller bundan faydalanacaktır. Oteller üzerine düşeni yapıyor. Lakin şehir de üzerine düşeni yapmalıdır” şeklinde konuştu.