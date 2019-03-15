Alanya bakandan ne istiyor

Ceren ŞAHİN

TURİZMİN başkenti Alanya, 2012 yılında dönemin Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın ardından 7 yıl sonra ilk defa bir Turizm Bakanı ağırlayacak. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün Alanya’ya Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel ile birlikte gelerek kentin dinamikleriyle buluşacak ve turizmin sorunları masaya yatırılacak, sorunların çözümleriyle birlikte turizme yönelik talepler konuşulacak. Bakan Ersoy’un turizmcilerle gerçekleştireceği toplantı saat 14.00’de Avsallar Mahallesi’nde Rubi Platinum Otel’de gerçekleştirilecek. Alanya’nın turizm zirvesinde Alanya turizmi adına Turizm Bakanı Ersoy’a sunulacak taleplerin en önemlileri şu şekilde:

ALANYA’NIN TURİZM TALEPLERİ

- Meslek Birliği Yasası’nın oluşturulması:

Mesleki kriterlerin belirlenerek turizmde kalitenin arttırılmasına yönelik bir ortak dil oluşturulması.

- Fuar desteği:

Bakanlık bünyesinde katılım sağlanacak fuar sayıları azaltıldı. Lakin İskandinav ülkeleri başta olmak üzere bakanlığın katılmadığı fuarlara katılmak isteyen turizmcilere teşvikler sağlanması.

- Tanıtım desteği:

Sosyal medya üzerinden tanıtımın ivme kazandığı günümüzde özellikle yurtdışından getirilecek blogger/youtuber/sanatçı gibi takipçi sayısı yüksek insanlar için bakanlık tarafından destek sağlanması.

- Alkolde ÖTV indirimi:

Maliyetlerin yükselmesine bağlı olarak özellikle alkollü içeceklerde ÖTV indirimi sağlanması.

- Elektrik indirimi:

Turizmciler için özel olarak hazırlanacak protokoller kapsamında elektrik faturalarında indirime gidilmesi ve TRT payının kaldırılarak turizmin tanıtım bütçesine aktarılması.

- Ulaşımda raylı sistem:

Özellikle Alanya’da misafirlerin en büyük sıkıntılarından biri de ulaşım. Ulaşımın hızlı ve konforlu bir biçimde sağlanabilmesi adına Antalya-Alanya arasında raylı sistemlerin kurulması yönünde destek sağlanması.

- Doğalgaz:

Turistik işletmelerin hali hazırda en büyük sorunlarından biri olan ve taşıma yolu ile çözülmeye çalışılan gaz sorununun en kısa sürede çözüme kavuşması adına gereken adımların atılması.

- Tarihi planlama:

Turizmde kalitenin arttırılmasına yönelik tarihi değerlerin kente kazandırılması için bir program oluşturulması ve bu yönde devlet desteğinin sağlanması. Öte yandan içerisinde yaşamın halen devam ettiği dünyadaki ender kalelerden biri olan Alanya Kalesi’nin de UNESCO’da kalıcı olması adına gereken çalışmaların yürütülmesi.

- Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın büyütülmesi:

Alanya için büyük öneme sahip Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın alan kapasitesinin genişletilerek seferlerin arttırılması için teşviklerin sağlanması.

- Pasaportsuz-kimlikle giriş:

Alanya’nın hitap ettiği turist portföyünde ilk sıralarda yer alan Ruslara ilişkin bazı düzenlemelerin yapılarak, Ukrayna ve Gürcistan için uygulamasına devam edilen pasaportsuz kimlikle girişlerin Ruslar için de uygulanmaya başlaması.

- Haksız rekabetin önlenmesi:

Fiyatlandırma noktasında haksız rekabetin önüne geçebilmek için bütün otellerin işletme ve çalışma belgelerinin tek bir yerden yani bakanlık bünyesinden verilmesinin sağlanması ve yerel yönetimlerin ilişiğinin kesilmesi ya da bölge derneklerine konuya ilişkin denetleme yetkisi verilmesi.

- Turistik işletmelerin revizyonu için destek verilmesi:

90’lı yılların başında turizmin yeşerdiği ilk yer olma özelliği ile bir adım öne çıkan Alanya’da turizmin göz ardı edilemeyecek köklü sorunları da var. Yerleşimin yıllar öncesine dayandığı nadide kentimizde 5 yıldız standartların altında kalan turizm işletmelerine gereken devlet teşvikinin sağlanması ve bu anlamda köklü bir revizyona gidilmesi.

‘VERİMLİ BİR TOPLANTI OLACAK’

Öte yandan Alanya’daki sektör temsilcileri Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Alanya’ya gelerek gerçekleştireceği toplantıya ilişkin değerlendirmelerini de Yeni Alanya’ya sundular. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili "Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u Alanya’da ağırlayacağız. Turizme ilişkin sorunlarımızı yerinde konuşarak taleplerimizi bizzat kendisine sunacağız. Bu bizler için son derece önemli. Turizmin gelişmesi ve sürecin olumlu yönde ilerlemesi adına verimli bir toplantı olacak" ifadelerini kullandı.

‘SORUNLARA MERHEM OLACAK’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu “Alanyalı Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bugüne dek her daim Alanya’mıza destek oldu. Gülen yüzüyle Alanya için yeri geldi bir Turizm Bakanı gibi çalışarak elini taşın altına koydu. Şu anda sektörün içinden gelen bir Turizm Bakanımız var. Ersoy ve Çavuşoğlu ile birlikte Alanya’da turizmin şahlanacağı bir döneme gireceğimizi umuyoruz. Bakanımızın da turizmin doğduğu Alanya’ya gelmesi, sektör ile beraber istişare toplantısı yapması bizi oldukça onurlandırmıştır. Verimli geçeceğini düşündüğüm bu toplantıda Alanya’nın turizm sorunlarına merhem olunacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

‘TURİZM ADINA UMUT VERİCİ’

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu ise “7 yılın ardından turizmin başkenti Alanya’mıza bir Turizm Bakanı geliyor. Bu son derece güzel ve turizm adına umut vaat eden bir durum. Bakanımız ile birlikte Alanya turizminin sorunlarını görüşeceğiz ve sorunların çözümüne ilişkin taleplerimizi sunarak istişarelerde bulunacağız. Toplantının verimli geçeceğine inancımız tam. Bugüne dek her zaman yanımızda olan başta sayın bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, ardından ise Ersoy’a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

