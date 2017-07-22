Alanya Avrupa’nın 'En Çapkın' plajları arasında

YOLLARINIZIN kesiştiği insanlarla buluşmanızı sağlayan tanışma uygulaması Happn, yaz boyunca dolup taşan Avrupa plajlarıyla ilgili ilginç veriler açıkladı. Avrupa’nın en çok “crush” olunan ilk üç plajı gerçek hayatta yolunuzun kesiştiği kişilerle tanışmak için ikinci bir şans sunan Happn’ın verilerine göre, Alanya onuncu sıradan listeye girdi. Listede son yıllarda Türk turistlerin de gözde tatil mekânları arasında yer alan beş Yunan adası var. Türkiye’den listeye giren tek sahil olan Alanya ise Yunan adaları, Mikonos, Rodos, Zakintos, Korfu ve İstanköy’ü geride bıraktı.
Kullanıcıların birbirlerini karşılıklı olarak beğendiği plajlar listesinde İspanya’dan Barselona ilk sırada yer alırken, Fransa’dan Nice ikinci sıraya yerleşti. İspanya’nın uzun partileriyle ünlü İbiza sahilleri üçüncü, İngiltere’den Brighton dördüncü, Fransa’dan Cannes ise beşinci sıradan listeye girdi.
İşte insanların en çok karşılıklı olarak birbirlerini beğendiği Avrupa plajlarının tam listesi:
1) Barselona
2) Nice
3) İbiza
4) Brighton
5) Cannes
6) Antibes
7) Malaga
8) Palma
9) Gotland/Visby
10) Alanya
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İyi Seyirler.
En capkin diye listeye al her turlu sapkin gelsin sonra da tacizci turkiye diye haber yap.bu nasil celiski...