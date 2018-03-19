Alanya artık Fransa'da da tanıtılıyor

FRANSA’NIN başkenti Paris’te düzenlenen uluslararası turizm fuarı SMT MAP’da Alanya tanıtımı yapıldı. Salon Mondial’de 43’üncüsü yapılan fuarda Alanya’yı, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) temsil etti. Vakıf olarak Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında Alanya standıyla yer aldıklarını söyleyen ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Genel Sekreteri Elvan Güneş, "Alternatif pazar arayışı kapsamında bu yıl ilk defa Fransa fuarına katıldık” dedi.

‘ŞEHİR AKTİVİTELERİNİ ANLATTIK’

Amaçlarının Alanya’nın diğer pazarlarda olduğu gibi Fransa’da da tanınırlığını artırmak ve talep oluşturmak olduğunu söyleyen Güneş, “Bu kapsamda hem bakanlık yetkililerine hem seyahat acentelerine ve standa gelen misafirlerimize bölgemizi, tarihi ve kültürel zenginliklerimizi ve şehrimizde olan aktiviteleri anlatarak farkındalık yaratmaya çalıştık” dedi.

‘FRANSIZLAR ALANYA’YI İZLEDİ’

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 200 metrekare alan ile fuara katıldığını, Tanıtma Genel Müdürlüğü Paris Müşaviri Serra Altun Roncaglia’nın hazırlamış olduğu stantta Alanya olarak geniş bir alanda yer aldıklarını, Alanya tanıtım filmlerini stant ekranında yayınlama fırsatı bulduklarını anlatan Güneş, fuarla ilgili yaptığı görüşmeleri ve izlenimlerini şöyle aktardı:

‘FRANSA NÜFUSU 67 MİLYON’

"Fuar süresince sadece en önemli zenginliklerimizden olan deniz, kum, güneşi değil, diğer ürünlerimizi de ön plana çıkarmaya çalıştık. Fuarda toplam 850 katılımcı ve 500 destinasyon vardı. Geçen yıl fuarı 105 bin kişi ziyaret etmiş. Yaklaşık 67 milyon nüfusu olan Fransa pazarından pay almak için rakip ülkeler de etkin tanıtım faaliyetlerini sürdürdüler.

‘TUI’NİN KATALOĞUNDA TÜRKİYE YOK’

Ülkemize Fransa’dan 2014 yılında 1 milyon 37 bin kişi gelmiş, 2015 yılında bu sayı 848 bine düşmüş. Hem Fransa’da hem de ülkemizde yaşanan terör olaylarının tırmanması ile bu sayılar 2016 da 555 bin ve 2017 de 578 bin kişi sayısına kadar düşmüş. Ülkemize çok sayıda turist getiren acenteler son yıllarda Türkiye’yi kataloglarından çıkarmışlar. Türk orjinli acenteler ise operasyonlarına devam ederek yolcu sayılarında azalma olsa da kültürel tatil operasyonlarına devam etmişler. TUI’nin kataloglarında bu sene maalesef Türkiye yine yok. Kemer bölgesinde ise anlaşmalı oldukları tek bir otel var.

‘2014 RAKAMLARINI YAKALAMAK ZOR’

FTI Yetkilisi Thomas Giband’dan aldığımız bilgiye göre bu yıl Paris, Lyon ve Basel’den İzmir ve Antalya’ya, Toulouse’den de Bodrum’a uçuş planlamışlar. Satışların 2014 seviyelerine gelmesinin bir süre daha zor göründüğünü, siyasi ve Türkiye hakkındaki savaş algısının çok etkin olduğunu ve bu sebepten dolayı pazarın toparlanmasının zaman alacağını söyledi.

‘FRANSIZLAR SADIK MİSAFİR’

Atlas Global, Pegasus Havayolları KLM/Air France, Transavia, Sunexpres ve Onur Air’in tarifeli direkt uçuşları devam edecek. Paşa Tur & Deluks Turizm Yetkilisi Güney Levi’den edindiğimiz bilgiye göre son 2 yılın üstünde bir artış beklediklerini ama turizm açısından iyi bir yıl olan 2014 sayılarına ulaşmanın biraz zaman alacağını söyledi. Fransızların memnun kaldıkları destinasyonlara karşı sadık olduğunu, Antalya ve Kemer bölgesine hem alışkanlıktan hem de tercih ettikleri kulüp otellerin çok olmasından dolayı ilgi gösterdiklerini öğrendik. Özellikle gittikleri bölgelerde tarih ve kültürel gezilere yoğun katılım sağlayan Fransızların talep oluşturmayı başarabilirsek Alanya için vazgeçilmez bir müşteri profili oluşturacağı inancındayız.

‘UÇAK SIKINTISI YAŞANIYOR’

Celex Travel sahibi Mustafa Erdal ile yaptığımız görüşmede satışların şu ana kadarki kısmında yoğun talep olduğu bilgisini aldık. Sezon genelinde charter uçak sıkıntısı çektiklerini Türk Hava Yolları (THY) ile görüşmelere yoğun bir şekilde devam ettiklerini, müşteri taleplerinin olduğunu ama uçak olmaz ise istenilen sayılara ulaşılmasının imkansız olduğunu söyledi. Ayrıca Cezayir’den de operasyonlarına devam eden Celex Travel’ın 2018 yılının ulaşım engeli kalktıktan sonra geçen yıla göre önemli artış kaydedeceklerini iletti.

‘BAKANLIKLA TANITIM YAPMAK İSTİYORUZ’

Fuarın 3. günü Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkçi, Paris Büyükelçimiz İsmail Hakkı Musa ve Tanıtma Genel Müdür Yardımcımız İnanç Özçakmak, standımızı ziyaret etti. Bize ayırdıkları uzun zaman diliminde kendilerine sektörel olarak yaşadığımız sıkıntıları ve her şeye rağmen ALTAV olarak yaptığımız faaliyetleri, Alanya’nın diğer bölgelerden ayrılan özelliklerini, Bakanlık ve sektör ile el ele daha büyük ve etkin tanıtım faaliyetlerinde birlikte yer almak istediğimizi ilettik.

‘10 FRANSIZ’DAN 9’U TÜRKİYE’Yİ TAVSİYE EDİYOR’

Paris Tanıtma Müşavirimiz Serra Altun Roncaglia, Fransızların, kültür turizminin dışında golf ve termal turizme de ilgi gösterdikleri bilgisini vererek Türkiye tatili yapan Fransız turistler üzerindeki bir araştırmaya göre 10’kişiden 9’unun Türkiye’yi gidilebilir tatil destinasyonu olarak tavsiye ettiğini söyledi."

