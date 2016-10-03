Alanya 140 bin Rus bekliyor

ANTALYA, Kasım sonuna kadar 607 yeni seferle 350 bin Rus turist bekliyor. ALTİD Başkanı Burhan Sili "Genellikle Antalya'ya inen turistin en az yüzde 30'u Alanya'ya gelir. 350 bin Rus turistten yüzde 35-40'ı Alanya'ya gelecektir. Çoğu otel düşük doluluklara rağmen açık olacak" dedi. TÜRSAB Alanya BYK Başkanı Suat Çavuşoğlu ise, 350 bin rakamını abartılı bularak "Kasım sonuna kadar Antalya'ya 350 bin Rus turistin gelmesi mümkün değil. 140 bin turist gelir, bunun yüzde 30'unu Alanya alır" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.