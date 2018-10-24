Alaiye ve Adin'den tam destek

TÜRKİYE'DE helal turizm konseptinin öncüsü tesislerinden Adin Beach Hotel Alanya, Türkiye’nin büyüyen ekonomisine katkıda bulunarak enflasyonla mücadeleye tam destek sağladı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Uysal, “Helal turizmin önde gelen otellerinden biri olarak ülkemizin ve yerli misafirlerimizin mutluluğunu önemsiyor ve enflasyonla destek kampanyasına biz de katılıyoruz. Kampanyaya destek amaçlı olarak ekstra yüzde 10 indirim sağlıyoruz” dedi. Ultra her şey dahil konseptiyle her mevsim misafirlerine mutlu bir tatil yaşatan Alaiye Hotels, bu kez Türkiye’nin ekonomisinin mutluluğu için çalıştı. Enflasyonla mücadeleye destek olmak için “Evet” diyerek misafirlerine ekstra yüzde 10 indirim avantajı sağlayan Alaiye Hotels, Türkiye’nin büyüyen ekonomisine verdiği destek ile ülkenin mutluluğu ve refahı için katkıda bulundu.

