AKTOB'dan THY'ye tepki

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'ne (AKTOB) ait Resort Dergisi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Resort Turizm Kongresi, 28-29 Kasım'da Antalya'da yapılacak olan 'Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği' ana temasıyla bin 500'e yakın katılımla gerçekleştirilecek. Kongrede Almanya eski başbakanı Gerhard Schröder turizmcilere yeni dünya düzeni süreci ve turizmin etkilerini anlatacak.

Kongreye ilişkin duyuruyu, AKTOB Başkanı ve Resort Turizm Dergisi imtiyaz sahibi Sururi Çorabatır, Antalya Tanıtım AŞ Başkanı ve AKTOB 2'nci Başkanı Yusuf Hacısüleyman, AKTOB yönetim kurulu üyeleri Yeliz Gül Ege ve Hakan Süral İstanbul Titanic Hotel'deki toplantıda birlikte yaptı. AKTOB Başkanı Çorabatır, Türkiye'nin turizmde bugün geldiği noktanın uluslararası ayağında, bölgemizde ve rakip ülkelerdeki gelişmeler dikkate alındığında bu dönemde böyle bir kongrenin yapılmasının daha da önemli olduğunu söyledi.

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TURİZM

Dünyanın gündemindeki ekonomik tartışmalar sürerken, seyahat endüstrisinin kriz süreçlerindeki rolünün bu kongrede tartışılacağını belirten Sururi Çorabatır, kongreye Almanya eski Başbakanı Schröder'in katılarak, Avrupa ve Asya'da yaşanan gelişmelerle içine girilen yeni dünya düzeni ve bunun tek tek ülkelerle turizme etkilerinin anlatılacağını dile getirdi. Çorabatır, dünyadaki gelişmelerin ve bunların turizme olası yansımalarının, her biri kendi alanında uzman kişilerce sektörle paylaşılarak, tartışılıp değerlendirileceğini söyledi.

'THY NİÇİN GÖRMÜYOR'

Kongreye havayollarının sponsorluğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Sururi Çorabatır, Türk Hava Yolları'nın Barcelona'ya sponsor bir dünya markası olduğu gerçeğinden bahsederek, “THY başkanını da bu kongrede aramızda görmek istiyoruz. Bir dünya markası ama 11 milyonluk Antalya'da THY yok. Biz Gerhard Schröder'i Almanya'dan Antalya'ya nasıl getireceğiz? Direkt uçuş yok. Almanya'nın bir kentinden Antalya'ya Schröder'i charterla mı getireceğim? Biz Antalya'nın ikinci base (İstanbul'dan sonraki ikinci merkez) yapılmasını istiyoruz. Bu İstanbul'un 3'üncü havalimanı kadar önemli" dedi. Antalya'nın müşteri profili açısından buna ihtiyacı olduğunu aktaran Sururi Çorabatır, "THY bunu hala neden görmezden geliyor, anlamış değiliz. THY'nin bu kongrede olmasını, oraya gelen yabancı katılımcılar açısından istiyoruz. Teklif ve dileklerimizi götüreceğiz" dedi. Toplantıda AKTOB 2'nci Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise sektör olarak turizm gündemli bir bakanlar kurulu toplantısı istediklerini açıkladı.



ı.





DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.