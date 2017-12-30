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Akın akın geliyorlar! Yeni yılda Van dolup taşacak

Kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlı turistler, yeni yıla da Van'da girecek

Akın akın geliyorlar! Yeni yılda Van dolup taşacak

Kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlı turistler, yeni yıla da Van'da girecek

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:40
Akın akın geliyorlar! Yeni yılda Van dolup taşacak
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TERÖR ve toplumsal olayların azalması İran'a komşu olan Van'a büyük avantajlar yaşatıyor. Son yıllarda İranlı turistlerin tatil için Van'ı tercih etmeye başlaması, esnafın yüzünü güldürürken, çok sayıda yeni otel ve eğlence merkezinin de kurulmasına neden oldu.

500 BİN İRANLI GELDİ

Sadece bu yıl için yaklaşık 500 bin İranlının geldiği Van'da özellikle hizmet sektörü olarak faaliyet gösteren işletmeler, tüm düzenlemelerini de İranlılara dönük yapıyor. Önceki yıllarda oldukça sönük geçen yılbaşı alışverişlerinin artık Van'da da büyük canlılık kazandığı ve renklendiği gözlendi.

Kentin mağazalarını doldurarak alışveriş yapan İranlılar, yeni yıla Van'da gireceklerini, fiyat ve konukseverlikten, kentin güzelliklerinde ve sunulan hizmetlerden mennun olduklarını, bir kaç gün kalıp eğlendikten sonra ülkelerine döneceklerini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
İranVanTurizmEKONOMİ
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