Akdeniz ve Ege'yi buluşturan gece

EV sahibi Fekhed yönetim kurulunun, üyelerinin ve gecenin sponsoru Pırıl Pırıl temizlik şirketinin tam kadro hazır bulunduğu geceye protokol ve basın mensuplarının yanı sıra, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca adına Başkan yardımcısı Oğuz Bolel, Fethiye Otelciler Birliği ( FETOB ) başkanı Bülent Uysal, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Fethiye İlçe Temsilcisi Fethiye Gazetesi Yazı işl. Müd. Erkan İlik, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği Başkanı Nail Özden, Fethiye Aşçılar Derneği Başkanı Onur Arslan, Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi Ve Dekorasyonu Derneği Hoted ’in ve Housekeepıng Derneklerinin Kurucu Üyesi, Onursal Başkanı Ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, Bodrum Kahder Başkanı Recai Akman, Antalya Anted Başkanı Sümeyra Yılmaz, Alanya Hoted İkinci Başkanı Hüsniye Faydacı, Hoted Eğitim Komitesi Başkanı Sema Yorutur, Housekeepıng derneklerinin eğitim ve yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sizleri Fethiye’de Ağırlamaktan Büyük Onur Duyduk

Gecenin açılış konuşmasını ev sahibi Fekhed yönetim kurulu başkanı Gülsüm Ayar gerçekleştirdi. Ayar, “Gecemize şehir içi ve şehir dışından davetimize tüm nezaketleriyle icabet eden saygı değer belediye başkanımız, Fetob başkanımız, çok kıymetli onur konuklarımız, gecemizin gerçekleşmesinde emeği olan, camiamızın, Housekeepıng derneklerimizin bir araya gelmesinde ve çıtasının yükseltilmesi yönünde büyük çabalar gösteren, bizlere her dağim öncülük edip, destek veren onursal başkanımız, başdanışmanımız Hakan Halit Yeni, gecemizin ana sponsoru Pırıl Pırıl temizlik şirketi sahibi Mahmut Can, Housekeepıng derneklerimizin çok kıymetli başkanları ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere, değerli üyelerimize ve yanımızda yer alıp, derneğimizin çalışmalarına desteğini esirgemeyen, katılan, katkı sağlayan herkese yönetim kurulumuz ve kuruluşumuz Fekhed üyeleri adına sonsuz teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Bu gece bizler için çok özel bir gece, Çünkü 2019 sezonuna veda yemeğimizin ve ödül töreni gecemizin bu yıl ilkini gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu organizasyonu geleneksel hale getirip, dostlarımızla ve üyelerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Gecemize şeref verip, bizleri onurlandırdınız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum.”dedi.

Birlikten Kuvvet Doğar Çalışmalarımıza En Üst Seviyeden Devam Edeceğiz

Geceye onur konuğu ve konuşmacı olarak katılan onursal başkan, başdanışman, Executive Hk müdürü Hakan Halit Yeni,’’ Değerli başkanım Gülsüm Ayar başkanlığındaki tüm Fekhed üyelerine, gecenin ana sponsoru kıymetli kardeşim Mahmut Can’a bu muhteşem organizasyon için en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum diyen Yeni, konuşmasına şöyle devam etti.

Geri dönüşüm turizminin yegâne teminatlarıyız. Ülke turizmimizin medeni iftiharları, gurur kaynakları, sağlıklı yaşamın korunmasındaki büyük kahramanlar, geri dönüşüm turizminin yegâne teminatları, housekeepıng mesleğinin yarınları adına yapmış olduğunuz çalışmalarınızla, çabalarınızla, başarılarınızla, camiamıza ve Türk turizmine büyük katkı sağladığınız kesindir. Bu camiaya naçizane emek vermiş, gönül vermiş, zaman harcamış biri olarak, ülkemiz turizmi ve housekeepıng mesleğinin sürdürülebilirliği açısından göstermiş olduğunuz üstün gayretlerinizden dolayı, sizlerle gurur duyuyorum. Değerli başkanlarımız başta olmak üzere, bu mesleği, meslek olarak görüp, emek veren, çaba gösteren, hangi şehirde olursa olsun mesleğimizin kuruluşlarına sahip çıkan tüm samimi meslektaşlarımıza canı gönülden, en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.

2 Gün Sürecek Housekeepıng Çalıştayına Hazırlanıyoruz

’’Bu gün başkanlarımızla bir toplantı gerçekleştirip, önümüzdeki aylarda hayata geçireceğimiz çalışmalarımızla ilgili önemli kararlar alma fırsatı bulduk. Bunlardan bir tanesi şubat ayı içerisinde tüm başkanlarımızın da katılımıyla 2. Gün sürecek housekeepıng çalıştayı gerçekleştirmeye karar verdik. Housekeepıng camiasının sorunlarını ve çözüm önerilerini de içeren bu organizasyonun detaylarını ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız. İlaveten farklı projeler üzerinde, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza en üst seviyeden devam etme kararı aldık. ’dedi. Gece de konuşan Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Bolel, “bir sezonun sonuna geldik. Bir tur operatörünün iflası sektörü her anlamda etkiledi. Kriz sırasında sivil toplum kuruluşları lobi faaliyetleri göstererek, zararların giderilmesi için ciddi adımlar attılar. Sizler de bu sektörde en zor görevi yerine getiriyorsunuz. Müşteri memnuniyet aslında sizlerle başlayıp sizlerle bitiyor. Sektör adına sizlere teşekkür ederim.' dedi.

Plaket Töreni Gerçekleştirildi

Onursal başkanın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Başkan Gülsüm Ayar ve yönetim kurulunca, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca adına Başkan yardımcısı Oğuz Bolel, Fethiye Otelciler Birliği ( FETOB ) başkanı Bülent Uysal, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Fethiye İlçe Temsilcisi Fethiye Gazetesi Yazı işl. Müd. Erkan İlik, Onursal Başkan Hakan Halit Yeni, Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Altın Kepçe Aşçılar Derneği Başkanı Nail Özden, Fethiye Aşçılar Derneği Başkanı Onur Arslan, Anted Başkanı Sümeyra Yılmaz, Kahder Başkanı Recai Akman, Hoted İkinci Başkanı Hüsniye Faydacı, Hoted Eğitim Komitesi Başkanı Sema Yorutur Ve Gecenin Ana Sponsoru Pırıl Pırıl Temizlik Şirketi Sahibi Mahmut Can’a, plaket takdim edilip, teşekkür edildi. Gerçekleştirilen ödül töreniyle birlikte, ses sanatçılarında yer aldığı gece, müzik eşliğinde geç saatlere kadar devam etti.