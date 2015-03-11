Akdağ'da imar hazırlığı

ALANYA’DA uzun yıllardır hayata geçirilmesi planlanan ve turizmi 12 aya yayması beklenen Akdağ Kayak Merkezi Projesi’nde bir aşama daha kat edildi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Orman İşletme Müdürü Cihat Yıkıcı, Alanya Belediye Meclisi Üyesi, Şehir Plancısı Erkan Demirci ve ALTSO Meclis Üyesi Bilal Sözen’in katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. ALTSO’da düzenlenen toplantıda, Akdağ Kayak Merkezi Projesi değerlendirildi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Akdağ Kayak Merkezi ile ilgili 1/1000 ve 1/5000’lik uygulama imar planlarının hazırlığına başlandığını söyledi. Başkan Şahin "Akdağ Kayak Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte Alanya’da kış aylarında ekonomik ve sosyal alanlarda büyük hareketlilik yaşanacak. Alanya'da 12 ay turizm için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.