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Akdağ Kayak Kulübü'nden plaket

Alanya Akdağ Kayak Kulübü, kuruluş aşamasından bu yana kendilerine destek veren kurum ve şahıslara plaket vererek teşekkür etti

Akdağ Kayak Kulübü'nden plaket

Alanya Akdağ Kayak Kulübü, kuruluş aşamasından bu yana kendilerine destek veren kurum ve şahıslara plaket vererek teşekkür etti

20 Nisan 2018 Cuma 22:58
Akdağ Kayak Kulübü'nden plaket
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Toygar DİM

KENDİLERİNE destek olan kurum ve şahıslara teşekkür etmek istediklerini söyleyen Alanya Akdağ Kayak Kulübü Başkanı Handan Aydemir, “Bilindiği üzere Alanya Akdağ Kayak Merkezi yakın bir geçmişte kurulan ve Alanya’da özellikle kış turizmi konusunda alternatif yaratabilecek eşsiz bir proje. Bu Alanya’nın projesi. Akdağ Kayak merkezinin kurulabilmesi için gereken kanuni işlemler tamamlanmış durumda. Proje, destek veren kamu kurum ve kuruluşlarının aktif desteği sayesinde daha büyük bir hızla ilerliyor. Alanya’nın tanıtımında da ciddi katkı sağlayacak bu destinasyonun hayata geçmesi için, Alanya’daki herkes seferber oldu. Bizlere düşense desteklerini bizlerden esirgemeyen, kişileri onurlandırmak ve bizleri hep hatırlamaları için küçük de olsa bir hatıra bırakmak. Bu sebeple destekçi tüm kurum ve kişileri ziyaret edeceğiz” dedi. Bu doğrultuda teşekkür ziyaretinin ilki Alanya Akdağ Kayak Kulübü’nün Kurucu Başkanı Avukat Uğur Bülbül’e yapıldı. Kulübün elde ettiği başarının baş mimarı olarak anılan avukat Bülbül, kendisine verilen teşekkür plaketinden dolayı memnun olduğunu ifade ederek, kulübün hukuki alandaki işlemleri için destek vereceğini kaydetti. Kulüp yönetiminin ikinci durağı ise Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez oldu. Kulüp Başkanı Handan Aydemir “Yücel Bey’in kulübümüze üye olması ile birlikte daha büyük işleri başaracağımıza inancımız sağlandı. Kulübe yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Kulüp üyelerinin son durağı ise, Akdağ’da ilk kayak yapan kişi olan Konaklı Medical sahibi Dr. Adnan Sarı oldu. Kulüp Başkanı Aydemir “Bugün bütün herkes Akdağ’a bir kayak merkezi yapılması için seferber olmuşsa bunda Adnan Bey’in çok büyük bir katkısı var. Anlamlı olabilmesi adına kendisine plaketi Akdağ’da vermek istedim” diye konuştu. 
Bu anlamlı plaketi almaktan gurur duyduğunu ifade eden Dr. Sarı “Bireysel olarak verdiğim mücadeleyi kurumsal bir çatı altında mükemmel bir ekiple vermeye devam edeceğim” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Akdağ Kayak Kulübü
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