'Akdağ Alanya'nın incisi olur'

TÜRKİYE'NİN turizmde dünyaya açılan penceresi konumundaki Alanya'da aynı gün hem denize girip hem de kayak yapma keyfi yaşanıyor. Dünyaca ünlü mavi bayraklı Damlataş Plajı'nda denize giren, şehre adını veren Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın 1200'lü yıllarda yaptırdığı Alanya Tersanesi önünde sup yapan yerli ve yabancı tatilciler, aynı gün içerisinde merkeze sadece 30 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Akdağ'da kayak yapma imkanı da buluyorlar. Hava sıcaklığının merkezde 26, Akdağ'ın olduğu bölgede 18 derece ölçüldüğü Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, hem kumsalda güneşlendiler, hem de yeni bir spor dalı olan sup yaptılar.

AKDAĞ MERKEZE 60 DAKİKA MESAFEDE

Hafta sonu sabah erken saatlerde önce denize giren bir grup Alanyalı, öğleden sonra da devletin kayak merkezi yapmak için fizibilite çalışması yaptırdığı Alanya Akdağ'a giderek kayak keyfi yaptı. Alanya merkezden yola çıkan grup, toprak yollardan geçerek yaklaşık 60 dakikada Akdağ'ın eteklerine ulaştı. Nisan ayı olması ve turizm sezonunun başlamasına rağmen Alanya merkeze sadece 30 kilometre uzaklıktaki Akdağ'a giden ekip, zaman zaman kardan kapanan yolları aşmak için çaba sarf etti. Araçlarını Akdağ'ın eteğine park eden ekip, ardından zorlu tırmanışa geçti. Kar olmayan güney yamaçlarındaki patika yollardan ulaşılan Akdağ'ın zirvesine ulaşmak için 2 saatlik bir tırmanış gerçekleştirildi.

USTA KAYAKÇI TAM NOT VERDİ

Akdağ'ın zirvesine yaklaşıldığında kar kalınlığı artmaya başladı. Yer yer 1 metreyi bulan ve tamamında en az 40 santimetre kar olan Akdağ'ın zirvesine çıkıldığında ise ekibi, güneydeki Akdeniz ile kuzeydeki Toros dağlarının güzelliği karşıladı. Türkiye Kayak Federasyonu eğitmenlerinden, Antalya Kayak İhtisas Gençlik ve Spor Kulübü kurucusu, aynı zamanda Kayak İl Temsilcisi olan Bülent Nevcanoğlu da Akdağ için Alanya'ya geldi. Nevcanoğlu, Akdağ'ın Akdeniz bölgesinde eşsiz bir kayak merkezi olabileceğini, en büyük artısının da sabah denize girilip öğleden sonra kayak keyfi yapılan nadir bölgelerden biri olduğunu söyledi.

'ALANYA BÖLGENİN İNCİSİ OLUR'

Nevcanoğlu "Eğer Akdağ'a Davraz ve Saklıkent gibi tesisler yapılırsa Alanya'nın kış turizmi dünya çapında olur. Çünkü bölgede denize bu kadar yakın başka bir kayak merkezi yok. Dünyanın dört bir yanından binlerce insan, tatil yapmak için sabah denize girilip, öğleden sonra kayak yapılan bir yeri, yani Alanya'yı tercih eder. Kayak Federasyonu olarak biz de tesisleşme olduğu takdirde tüm imkanlarımızı Alanya için seferber ederiz" dedi.

NİSANDA AKDAĞ'DA KAYAK KEYFİ

Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay, Mc Donalds işletmecisi Zekai Avcı, Alanya Belediye Meclis Üyesi Erol Fazlıoğlu, Konaklı Medikal sahibi Mehmet Sarı ve spor eğitmeni Erkan Lermi, aynı gün içinde hem denize girip, hem de Akdağ’da kayak yaptılar. Nisan ayı olmasına rağmen kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Akdağ'da kayak keyfi yapan ekip, tüm Alanyalıları bu keyfe ortak olmaya davet ettiler. Alanya'nın çevresindeki tüm zirvelere çıkan bir isim olarak tanınan Yeni Alanya Gazetesi Politika Editörü ve Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay ise Alanya halkının bu keyiften mahrum olmaması gerektiğini, bu nedenle Akdağ Kayak Merkezi'nin bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini söyledi.