Ak Parti - MHP ittifakı çatladı

Yasin ARAZ

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında dün yaşanan 'af' krizi, ittifakta patlak verdirdi. İki lider de ittifak yapılaşmasına son verdiklerini ifade ettiler. Alanya'daki siyasi parti temsilcileri de yaşananları değerlendirdiler.

'BAHÇELİ BİZİ KANDIRDI' DİYEBİLİRLER'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı "Bizim önümüzde odaklandığımız bir seçim var. İttifakı onlar başlatmıştı, onlar bitirdi. Onlar Cumhur İttifakı'nı kurdu, biz Millet İttifakı'nı kurduk. Tabi ki onların eninde sonunda bozuşacağı belliydi. AKP'liler yarın öbür gün çıkıp 'Devlet Bahçeli de bizi kandırdı' derlerse kimse şaşırmaz. Onların siyaset anlayışında bu var" dedi.

'BİRBİRLERİNDEN MENFAATLERİ BİTTİ'

İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın da "AK Parti Sözcüsü MHP'ye 'Bizim kırmızı çizgimiz Erdoğan'dır' dedi. MHP'li Semih Yalçın da ona 'Bizim kırmızı çizgimiz Devlet Bahçeli'dir' demiş. Biz de diyoruz ki; 'Kişiler gider, devlet ebedidir. Bizim kırmızı çizgimiz Türk Milleti ve Türk Devleti'dir.' Kişiler üzerinden yapılan, bir pazarlık ittifakı olduğunu baştan beri söylüyorduk. Kişilerin çıkarları bittikçe bu ittifakın dağılacağını da söylemiştik. Ne oldu da birbirinin her dediğine eyvallah diyenler, bir anda kendi çıkarlarına uymayan bir durumda milletin bekasından vazgeçtiler" ifadelerini kullandı.

'KRİZİN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Saadet Partisi (SP) Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca ise "Şu an asıl gündem unutturulmaya çalışılıyor. Andımızla, af tasarısıyla gündemi değiştiriyorlar. Affın çıkmasını biz doğru bulmuyoruz ve istemiyoruz. Devlete karşı suçları devlet, şahsa karşı suçları şahıs affeder. MHP neden diretiyor anlamıyoruz. Gündemde ekonomik kriz var. Bunu unutturmak istiyorlar çünkü kışın daha belirgin hale gelecek ve bu gerçekle yüzleşmek onları ciddi anlamda korkutuyor" diye konuştu.

‘YERELDE İTTİFAK YAPILMAYACAK’

Cumhur İttifakı’nın süreceğini belirten AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu da konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Son günlerde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında genel seçimlerde vuku bulan Cumhur İttifakı hususunda, yerel seçimlere sirayet edip etmeyeceği ile alakalı gündem oluştu. Bu konuda tartışmalar meydana geldi. Bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği üzere, Cumhur İttifakı'nda hiç bir şekilde en ufak bir çatlama, bozulma ve gevşeme yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin menfaatleri doğrultusunda her iki parti de üzerlerine düşen sorumlulukları, ödevleri ve yükümlülükleri gereğinden fazlasıyla bilmektedir ve bu sorumluluklara göre hareket etmektedir. Sayın Devlet Bahçeli'nin de devletçi duruşu, milli menfaatler doğrultusunda vermiş olduğu kararlar aynen dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Biz daha önceleri de yerel seçimlerde ittifakın söz konusu olmayacağını dile getirmiştik. Sizler de takdir edersiniz ki milletin bekası için genel seçimlerde kurulan Cumhur İttifakı tüm ülkenin geleceğini ve kaderini etkileyeceğinden çok daha önemlidir. Bu sebeple de partiler arasında herhangi bir uyuşmazlık veya anlaşmazlık yoktur. Cumhur İttifakı ilk günkü gücü ilk günkü enerjisi ve sinerjisi ile halen devam etmektedir. Liderlerimiz de aynı konuda beyanatlarda bulunmaktadırlar. Burada sadece artık açık olarak beyan edilen husus yerel seçimlerde il ve ilçe belediye başkanlıkları bazında herhangi bir ittifakın olmadığıdır. Bunu da tekrar tekrar belirtiyorum. Daha önce de biz ifade etmiştik, daha önce de olmayacağını söylemiştik. Bugün artık en yetkili liderlerden, ağızlardan bu beyanatlar da verilmiş oldu. Dolayısıyla burada gerek Cumhur İttifakı'nda gerekse de partiler arasındaki ilişkinin herhangi bir şekilde değiştiği veya bozulduğu yönünde bir algı kesinlikle yaratılmamalı, bu şekilde de düşünülmemelidir. Yerel seçimlerde ortak aday ve ortak hareket yoktur. Her şey bundan ibarettir.”