'Ajans turist ve geliri arttıracak'

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm kamuoyunda tartışmalara ve eleştirilere neden olan, Alanyalı turizmcilerin de tepkisini çeken Tanıtım Ajansı ile ilgili konuştu. Turizmde en çok gelir elde eden 10 ülkenin 7'sinde bu tip bir ajansın olduğunu yineleyen Mehmet Nuri Ersoy, “Her başarılı turizm ülkesinin arkasında turizm geliştirme ajansı var. İlk turizm geliştirme ajansı İtalya’da 100 yıl önce, İspanya’da 37 yıl önce, Fransa’da 32 yıl önce, İngiltere’de ise 16 yıl önce kurulmuş. Dubai ve Singapur gibi turizmde başarılı olmuş ülkelerde de bu yapı var. Dubai yaklaşık 22 yıl önce bu yapıyı oluşturmuş. Ziyaretçi sayısını 6.5 kat, turizm gelirini ise 33 kat arttırmış. Singapur da 1964’te kurulan ajans sayesinde turist sayısında 170 kat, turizm gelirlerinde 73 katlık bir artış yakalamış. Biz böyle bir yapıyı kurmak için geç bile kalmışız. Ayrıca yeni bir icat da yapmadık. Türkiye bir deneme tahtası değil. Uygulanmış, başarılı olmuş bir yapıyı Türkiye’ye kazandırdık. Ajansın öncelikli amacı tanıtım. Sonrasında potansiyelin değerlendirilmesi, yeni ürünlerin kazandırılması ve hizmet kalitesinin arttırılması geliyor. Bu üç aşamalı ve sürdürülebilir şekilde yapılınca lig atlıyorsunuz ve üst sınıfa geçiyorsunuz. Başta yer alan turizm ülkeleri ile aynı lige çıkmak için tek başına gösterdiğin çaba yeterli gelmiyor. Devler ligine çıkmak için ülke bazında tanıtım ve markalaşma yapmalısınız. Bu da ancak birlikte çalışarak olur” diye konuştu.

‘İLK YIL BÜTÇESİ 125-150 MİLYON DOLAR OLACAK’

Ajansın bütçesinin ilk yıl için 125-150 milyon dolar arasında olmasını beklediklerini söyleyen Bakan Ersoy, “Fransa’nın 2019 bütçesi 120, İspanya’nın ise 105 milyon dolar. Türkiye 2019’da 32 milyon dolar harcayacak. Ajans için oluşturulan bütçe 2020 yılında devreye girecek. İspanya, 2020’de ajans bütçesini yüzde 35 arttırma kararı aldı” dedi.

‘TAM OLARAK PROFESYONEL BİR YAPI KURULDU’

Ajansta tam olarak bir profesyonel yapı kurulduğunu ileri süren Bakan Ersoy, Marmara, Akdeniz ve Ege’den seçilerek yönetime girenlerden 3'ünün 5 kişilik icra kurulunda bulunacağını hatırlattı. Ersoy "Operasyonları ise profesyoneller yapacak. İhtiyaca göre yönetim kurulu yılda 4-5 kez toplanacak. Yönetim kurulu yıllık bütçeyi ve operasyon faaliyetlerini onaylayacak. Onaylanan faaliyet ve bütçeler, aylık ve haftalık bazda icra kurulu tarafından takip edilecek. Operasyonun sınırlarını da yönetim belirleyecek. Tam olarak bir profesyonel yapı kuruldu ve son nokta özel sektörün çoğunlukta olduğu yönetim kurulu tarafından koyulacak” açıklamasında bulundu.

‘KONAKLAMA TESİSLERİNİN TAMAMI BELGELENDİRİLECEK’

Belediye belgeli tesislerin yönetimde olmamalarının da bir tartışma konusu olduğunun hatırlatılması üzerine Ersoy, “Sorunun kökünden çözülmesi gerekiyor. Belediye belgeli tesislere yasada seçme ve seçilme hakkı vermedik. Turizm Bakanlığı’ndan belgeli tesisler bu haktan yararlanabilecek. Diğer işletmelerin de bakanlık belgesi sahibi olması için çalışma yürütüyoruz. İşletme belgesi yönetmeliğinde ciddi sadeleşmeye gittik” dedi. Otellerden ‘madem seçme-seçilme hakkımız yok. Neden bizden ajans için pay alıyorsunuz’ sorusu gelmesi halinde nasıl bir cevap vereceği sorulan Ersoy, şunları söyledi: “Turist ağırlıyorlarsa, turizm sektöründe faaliyet gösteriyorlarsa ajansa pay vermeleri gerekiyor. Konaklama tesislerinin tamamını kısa sürede belgelendirmeyi hedefliyoruz.”

‘EN ÇOK PAYI ÖDEYECEK ŞİRKETLER ARASINDAYIZ’

Turizm sektöründe hem acente hem de otel ayağında şirketleri olan Bakan Mehmet Ersoy, ajansa ne kadar pay ödeyecekleri ile ilgili soruya ise, “Ne kadar ödeyeceklerini söylemem doğru olmaz. Ancak listede en ön sıralarda yer alacaklarına eminim” diye cevap verdi.

'PAYIN CİRO ÜZERİNDEN HESAPLANMASI GEREKİYOR'

Ajansa şirketlerin aktaracağı paranın ciro üzerinden alınmasının şirketlere zarar verebileceği, cirodan yapılan hesapta şirketin zarar etse bile bu parayı ödemek zorunda kalacağı eleştirileri için de konuşan Mehmet Ersoy, “İstenilen rakamlar büyük değil. Takip ve kontrol için payın ciro üzerinden hesaplanması gerekiyor. Alacağımız payla çok yoğun tanıtım yapacağız. Tanıtımla sezon ortasında yapılan indirimlerin önüne geçersek bile yatırımcı ve işletmeci kâr edecek. Çünkü sadece temmuzda bir otel yüzde 5 fiyat kırarsa tüm sezona etkisi yüzde 1 oluyor. Ayrıca bu paya ‘yeni vergi’ diyenler var. Eğer vergi olsa, verginin nereye harcanacağına direkt devlet karar verir. Burada karar ajansın olacak. Ayrıca kesilen pay gider gösterilip vergiden de düşülebiliyor" dedi.

