Adnan Oktar'ın turizm şirketleri de varmış

ADNAN Oktar'ın 86 tane paravan şirketi bulunuyor. Dolandırıcılık amacıyla kurulduğu iddia edilen şirketler arasında çok sayıda turizm şirketi de yer alıyor.
İşte Adnan Oktar'ın sahip olsuğu şirketler arasındaki turizm şirketleri:
*ICM Organizasyon reklam turizm bilişim sanayi ve ticaret Ltd.
*Ferin Grup Sağlıklı Yaşam Danışmanlık ve Aracılık Hizmetleri Turizm İnşaat Ticaret Ltd.
*İmalathane yapı dekerasyon turizm sanayi ticaret Ltd.
*Getaway Sağlık Turizm Acentası ve Dış Ticaret Ltd.
*ELCOTECH Coral Yat Gemi İnşaat Turizm ve Dış Ticaret Ltd.
*Tasarımhane Yapı Dekarasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.
*T,asfiye halinde Pegasus Otomotiv Oto kiralama taşımacılık ve turizm ticaret A.Ş
*Unicon İnşaat Turizm Ltd.
Bakin siz de diyorsunuz varMIŞ yani artık yok bu kadar basİT