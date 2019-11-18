Adin Beach’e Tripadvisor ödülü

BÖLGENİN seçkin otellerinden Adin Beach, Tripadvisor ödülüne layık görüldü. Dünyanın önde gelen yeme-içme, konaklama yorum ve değerlendirme sitesi Tripadvisor’ın her yıl çok az sayıda otele verdiği “Mükemmellik Sertifikasını” Adin Beach Otel almaya hak kazandı.

Sadece çok fazla ve arka arkaya çok iyi yorum alan tesislere verilen bu ödülü almaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden tesisin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Uysal, ekip arkadaşlarına teşekkür etti.