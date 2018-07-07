Adin Beach Hotel Uluslararası Turuncu Bayrak Sertifikası aldı

“AFİYET olsun, israf olmasın” söylemiyle yola çıkan Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Programı tarafından verilen bu özel sertifika yalnızca programın belirlediği standartlara uyan işletmelere veriliyor.

İşletmelerde yapılan gıda israfının önüne geçebilmek adına hayata geçirilen bu programda amaç, gereksiz tüketimi azaltmak ve geri dönüşümü yaygınlaştırarak israfı önlemek.

Adin Beach Hotel Yön. Krl. Bşk. Hasan UYSAL, aldıkları bu sertifikanın otellerinde yıllardan beri süregelen israfı önleme ve minimuma indirme prensiplerinin bir neticesi olduğunu belirterek: “Adin Beach Hotel ailesi olarak çevreye ve yaşama olan duyarlılığımızı gelecekte de devam ettirmeyi, israfı önlemek, geri dönüşümü artırmak ve doğayı korumak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmaları geliştirerek sürdürmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 22:34