Acentecilerle buluştu

EDİNİLEN bilgilere göre, görüşmede 1618 sayılı yasada yapılacak değişiklikler ile ilgili acentecilerin görüşleri alındı. Toplantıya 50 dolayında acente temsilcisinin katıldığı ve ilerleyen dönemde konuyla ilgili bir toplantı daha yapılacağı belirtildi.

Toplantıda acente belge fiyatı, kaçak acentecilikle mücadele, belge devri, tur operatörlüğü teminatı ve acentelerin kendi araçları ile tur ve transfer yapabilmesi için yapılacak değişiklikler öne çıktı.

BELGE BEDELİ İÇİN BAKANLIK

200 BİN, TÜRSAB 400 BİN DİYOR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) acente belge bedelinin 400 bin liraya çıkarılması yönünde görüş bildirdiği ancak bakanlığın görüşünün 200 bin lirayı aşmaması yönünde olduğu öğrenildi. Bakan Ersoy'un belge bedeli konusunda tekelleşme tartışmalarının çıkabileceği ve bu nedenle komisyondan ve TBMM’den geçemeyebileceği konusunda uyarıda bulunduğu öğrenildi. Toplantıda konuşulan konulardan biri de acentelerin kendi araçları ile tur ve transfer yapabilmelerinin yasayla önünün açılması oldu. Yasada yapılacak değişiklikle, TÜRSAB üyesi acenteler başka bir belgeye ihtiyaç duymadan kendi bünyelerinde 5 tane tur ve transfer aracı bulundurabilecek.

BELGE DEVRİ GELİYOR,

AİDAT 250 LİRAYA DÜŞÜYOR

Yeni yasada belge devrinin de yer alacağı artık belirginlik kazandı. Buna göre, satış bedelinin yüzde 25’ini TÜRSAB’a ödeyerek belge devri yapılabilecek. Acentelerden alınan ve özellikle küçük acentelerin ödemekte zorlandığı aidatlar ise 250 TL’ye düşürülecek.

TÜRSAB’IN YETKİLERİ ARTIYOR

Yeni yasa planlandığı şekilde çıkarsa, TÜRSAB artık başka bir kuruma ihtiyaç duymadan kaçak acentecilik faaliyetleri ile mücadele edebilecek, ceza kesebilecek.

KİMLER TUR OPERATÖRLÜĞÜ TEMİNATI ÖDEYECEK?

Tur operatörlüğü teminatında ise farklı bir kriter uygulanması planlanıyor. Buna göre, basılı, görsel ve dijital medya ortamında reklam yaparak tur satışı yapan acenteler, yapacakları operasyon oranında teminat bedeli ödeyecek. Söz konusu anlaşma tur operatörü ile sigorta şirketi arsında yapılacak. Sadece kendi web sitesinde satış yapan acenteler ise götürdükleri müşterileri sigortalamakla yükümlü olacak.

