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Acentalara desteğin detayları belli oldu

Türkiye'ye kruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğin usul ve esaslarının belirlendiği tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı

Acentalara desteğin detayları belli oldu

Türkiye'ye kruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğin usul ve esaslarının belirlendiği tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Kasım 2017 Cumartesi 12:02
Acentalara desteğin detayları belli oldu
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'ye kruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acentalarına yolcu başına 30 dolar teşvik verilmesine ilişkin desteğin başvuruları 2 Nisan 2018'e kadar alınacak.

Temmuz ayında alınan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda sağlanacak desteğin usul ve esaslarının belirlendiği tebliğde, destekten en az 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile Türkiye'ye turist getiren A Grubu seyahat acentalarının yararlanacağı aktarıldı.

Tebliğde, Türkiye'de kruvaziyer hizmeti veren limanlara, 26 Eylül 2017'den başlamak üzere 31 Aralık 2017'ye kadar 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acentalarına getirdiği turist başına 30 dolar destek sağlanacağı belirtildi.

BAŞVURULAR 2 NİSAN'A KADAR ALINACAK

Tebliğe göre, destek ödemesinden yararlanacak seyahat acentalarının her ay için ayrı ayrı olmak üzere, 2 Nisan 2018 mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunacak.

Bakanlıkça yapılan incelemelerde başvurunun usulüne uygun yapılmadığının tespit edilmesi halinde ilgili dosyalar gerekli düzeltmenin 30 gün içerisinde yapılması amacıyla seyahat acentasına iade edilecek ve bu süre içerisinde usulüne uygun yapılmayan başvurular, değerlendirmeye alınmayacak. Ayrıca yolcu sayılarına ilişkin beyanlarında tutarsızlık tespit edilmesi halinde de aynı işlemler gerçekleştirilecek.

DEVLETE BORCU OLAN ACENTANIN DESTEĞİ

Türkiye'ye kruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acentalarının destek başvuruları, başvuru süresinin bitiminden itibaren değerlendirilecek. Ödemeler, turun gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü "Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları" listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak Amerikan doları karşılığı Türk lirası cinsinden yapılacak.

Seyahat acentaları ayrıca başvuru dosyasının incelenmesini müteakiben Maliye Bakanlığından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınacak borcu bulunup bulunmadığı ya da borç yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi Bakanlığa ibraz edecek.

Destek ödemesi yapılacak seyahat acentasının borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde, Bakanlık tarafından mahsup işlemi gerçekleştirilecek. Bu durumda ödenecek hak ediş tutarı, borçların tamamını karşılarsa Maliye Bakanlığı ve SGK'ya ilgili tutar gönderilecek ve bakiye varsa seyahat acentasına ödeme yapılacak. Ödenecek hak ediş tutarının borçların tamamını karşılamaması durumunda ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarlar, hak edişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılarak gönderilecek.

Ayrıca mahsup işlemi gerçekleşmeden önce Maliye Bakanlığı veya SGK tarafından haciz konulmuşsa haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenecek.

HAKSIZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI

Yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde geri alma işlemi için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

Destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen seyahat acentaları ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen seyahat acentalarının işlemleri resen durdurulacak ve destekten yararlandırılmayacaklar. Ayrıca bu seyahat acentaları hakkında ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacak.


 

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Anahtar Kelimeler:
Acentalara DestekDestek ödemeleri
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