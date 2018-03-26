Acentacılar Alanya'da buluştu

YENİLENEN konseptiyle 15 Mart'ta misafirlerine kapılarını açan tesisin işletmecisi Gümrah Gürsoy'un organizasyonunda Alanya'daki acenta temsilcileri HMA Hotel'de kahvaltıda buluştu. Etkinliğe Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Üyesi Kerim Yılmaz, Enka Seyahat sahibi Süha Özçakıl, Network Travel Agency sahibi Alper Gencelli, LTS Turkey'den Süleyman Koç ve Soner Erdoğan, MTS Tur'dan Bilgin Yazıcı, GVN Travel sahibi Güven Çoban, Diana Bölge Müdürü Gökhan Aytekin, Summer Tour Kontrat Müdürü Ufuk Bozkurt, Jolly Tur Kontrat Müdürü Nusret Uslu, Tatil.com Kontrat Müdürü Osman Ünal, Mixx Travel sahibi Mehtap Çıtak Hacıkadiroğlu ve SYS Tur Müdürü Muhterem Karslı katıldı. Yenilenen konsepti ve dizaynı ile Alanya turizmine yeni bir soluk getiren HMA Hotel misafirlerden tam not aldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.