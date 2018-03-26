Acentacılar Alanya'da buluştu

YENİLENEN konseptiyle 15 Mart'ta misafirlerine kapılarını açan tesisin işletmecisi Gümrah Gürsoy'un organizasyonunda Alanya'daki acenta temsilcileri HMA Hotel'de kahvaltıda buluştu. Etkinliğe Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Üyesi Kerim Yılmaz, Enka Seyahat sahibi Süha Özçakıl, Network Travel Agency sahibi Alper Gencelli, LTS Turkey'den Süleyman Koç ve Soner Erdoğan, MTS Tur'dan Bilgin Yazıcı, GVN Travel sahibi Güven Çoban, Diana Bölge Müdürü Gökhan Aytekin, Summer Tour Kontrat Müdürü Ufuk Bozkurt, Jolly Tur Kontrat Müdürü Nusret Uslu, Tatil.com Kontrat Müdürü Osman Ünal, Mixx Travel sahibi Mehtap Çıtak Hacıkadiroğlu ve SYS Tur Müdürü Muhterem Karslı katıldı. Yenilenen konsepti ve dizaynı ile Alanya turizmine yeni bir soluk getiren HMA Hotel misafirlerden tam not aldı.