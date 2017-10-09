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'ABD'nin engeli imajı kötüler'

ABD'nin ani bir kararla Türkiye, Türkiye'nin de karşı hamle olarak ABD vize başvurularını askıya alması şok etkisi yarattı. Alanyalı turizmciler, "Türkiye imajına zarar verir" dedi

'ABD'nin engeli imajı kötüler'

ABD'nin ani bir kararla Türkiye, Türkiye'nin de karşı hamle olarak ABD vize başvurularını askıya alması şok etkisi yarattı. Alanyalı turizmciler, "Türkiye imajına zarar verir" dedi

09 Ekim 2017 Pazartesi 21:07
'ABD'nin engeli imajı kötüler'
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AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye arasında vizelerin karşılıklı olarak askıya alınmasının turizm sektörüne etkilerini değerlendiren turizmciler, "Turist anlamında kaybının yanında imaj olarak da sorun yaratacak bir durum" değerlendirmesi yaptılar. Her ülke için uygulanan vizenin imaja etki yaratabileceğini, ancak söz konusu ülkenin ABD gibi güçlü devletler olduğunda daha büyük önem arz ettiğini ifade eden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, "ABD'nin küresel bir güç olması, uyguladığı yasağın imaj olarak etkisini artıracaktır" dedi.
'KISA SÜREDE SON BULACAKTIR'
Çavuşoğlu, şunları söyledi: "ABD son dönemde ırkçı bir politika izliyor. Özellikle devlet başkanlarının değişmesiyle. Ancak şu an yaşanan durum bununla alakalı değil. Yine de bu durumun kısa sürede son bulması herkes için faydalı olacaktır. ABD'nin uyguladığı vize problemi Türkiye'nin imajına zarar verecektir. Anlaşmazlıkların bir an evvel giderilip normale dönülmesi gerekiyor" dedi.

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TürkiyeABD Vize BaşvurularABD
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