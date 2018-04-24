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AB sürecine turizm katkısı

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreciyle ilgili çalışmalarına bir katkı da Alanya’dan geldi

AB sürecine turizm katkısı

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreciyle ilgili çalışmalarına bir katkı da Alanya’dan geldi

24 Nisan 2018 Salı 16:55
AB sürecine turizm katkısı
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TÜRKİYE’NİN Avrupa Birliği (AB) üyeliği adaptasyon süreci için hazırlanan projelere AB tarafından maddi destek veriliyor. Bu bağlamda Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), “Kamu Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki Ortaklıkların ve Ağların Güçlendirilmesi: Alanya Turizm Sektöründe Pilot Modelin Geliştirilmesi Projesi”ni Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) ve Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği ortaklığında hayata geçirmeyi planlıyor.
ALANYA KENETLENDİ
Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK), Skal Alanya, Alanya Kent Konseyi, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) iştirakçi kurumlarıyla hareket eden ALTİD projeyle ilgi ilk toplantısını yaptı. Proje hazırlık toplantısı Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu’nun da katılımıyla ALTİD Toplantı Salonu’nda yapıldı.
ÖRNEK MODEL OLABİLİR
Alanya’da turizm konusunda faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarını içeren projeyle Alanya’nın kalkındırılmasına yönelik taşınan tüm görüş, düşünce ve önerilerin kamu sektöründeki yetkililere aktarılması ve Türkiye’deki diğer bölgelere de örnek model teşkil etmesi planlanıyor. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, “Böyle önemli bir projenin Alanya’ya çekilmesi hem Alanya turizmine hem de ülkemizin AB sürecine önemli katkılar sağlayacak” derken ALTİD Başkanı ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili de “Proje sürecinde Alanya’nın kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle güç birliği yapıyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAvrupa Birliği
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