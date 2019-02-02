70 milyon turist hedefi için dev hamle

BAKANLIĞIN yeni hedef kapsamında hazırladığı ve çalışmalarına devam ettiği yol haritasında, Türkiye'nin turizm politikalarında ilk kez özel sektörün de söz sahibi olmasını sağlayacak ve bir "çatı yapı" olma özelliğini taşıyacak Turizm Geliştirme Fonu'nda son aşamaya gelindi.

Yabancı ziyaretçi sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 21,84 artarak 39 milyon 488 bine yükselen Türkiye'de, 2023 için belirlenen "70 milyon turist, 70 milyar dolar" hedefine ulaşmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla Türkiye'yi turizmde öncü haline getirmek için Türkiye'nin "50 milyon turist, 50 milyar dolar" olan 2023 turizm hedefini, "70 milyon turist, 70 milyar dolar" olarak revize eden Bakanlık, bu hedefe ulaşılmak için hazırladığı kapsamlı yol haritasını devam ettiriyor.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm politikalarında ilk kez özel sektörün de söz sahibi olmasını sağlayacak ve bir "çatı yapı" olma özelliğini taşıyacak Turizm Geliştirme Fonu'nun son aşamaya geldiğini, seçimlerden sonra hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.

Derlenen bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Türkiye Turizm Geliştirme Fonu'nun kurulmasına ilişkin taslakta, kurumun "tanıtma ofisi" ve "yatırım ofisi" olarak iki bölümden oluşması öngörülüyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin yeni tanıtım stratejilerinin belirlenmesi, gelecek yıldan itibaren turizmde en önemli gündem maddesi olacak turizm gelirlerinin artırılması için harcama düzeyi yüksek turistlerin daha fazla Türkiye'ye çekilmesi "tanıtma ofisi"nin çalışma konuları arasında yer alacak.

Ofis, ayrıca hedef pazar olarak ön plana çıkan Uzak Doğu ülkelerine yönelik çalışmalar, yurt dışındaki olumlu Türkiye algısının kuvvetlendirilmesi konularında da politika önerilerinde bulunacak.

Turizmin 12 aya yayılması isteniyor

Fona deniz tesisleri, deniz taşımacılığı, havaalanları gibi turizmden direkt gelir elde eden birçok sektörden pay aktarılacak. Bu kapsamda oteller için yıllık cirolarının yüzde biri, havayolları ve acenteler için yıllık cironun binde biri olarak pay aktarımı planlanması yapılıyor.

Bakanlık, 25-30 milyon dolar tanıtma bütçesini fona aktaracak ve bunun fon tarafından kullanılmasını sağlayacak. Fonda toplanan kaynağın nasıl harcanacağına devlet değil, fon karar verecek.

"Yatırım ofisi" ise turizm yatırımları konusunda söz sahibi olacak. Böylelikle turizmin 12 aya yayılması, sağlık, spor, kongre turizmi gibi ürün çeşitlendirmelerinin oluşturulması gibi politikalar dikkate alınarak turizm yatırım alanlarının hayata geçirilmesinde ofisin önerileri de dikkate alınacak.

Turizm için yeni yasa hazırlığı

Turizmde yeni hedeflere ulaşmak yeni yasa tasarısı hazırlıklarına başlayan Bakanlık, sektörün çağın gereğine uygun, yeni teknoloji ve küresel ticaret ile uyumlu turizm için yeni bir çalışma yürütüyor.

Bakan Ersoy, tasarı ile ilgili turizm sektörünün küresel ticaretle uyumlu, yerli firmaların gelişmesini sağlayan yeni bir yasaya ihtiyaç olduğunu gördüklerini, bununla ilgili çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Bakanlık, tüketici hakları, kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve haksız rekabetin oluşmaması önceliği kapsamında TÜRSAB ile birlikte yeni yasa tasarısı hazırlığına başladı.

Tasarı hazırlık çalışmalarının ikinci aşamasına başlayan Bakanlık, yaz mevsiminden önce yasayı Meclise göndermeyi hedefliyor. Sektörün büyük bir çoğunluğunun desteği ve onayının alındığı yeni bir yasa tasarısının Meclis'e sunulması amaçlanıyor.

Hedef pazarlara yerelleştirilmiş içerik

Bakanlık, hedeflenen turist sayısına ulaşmak için tanıtım kampanyalarıyla özellikle yurt dışındaki Türkiye'ye ilişkin önyargıları kırmayı hedefleyen turizm pazarlarını çeşitlendirme noktasında Çin, Hindistan, Japonya ve Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu'ya özel turizm planları oluşturacak.

Bu kapsamda Uzak Doğu coğrafyasında yaşayanlarla doğrudan ve daha samimi iletişim kurulabilmesi amacıyla dijital ve sosyal medya kanalları üzerinden o ülkenin dilinde yerelleştirilmiş içerikler paylaşılacak.

Pilot illerde "destinasyon" çalışmaları yürütülecek

Bakanlığın destinasyon çalışmaları kapsamında seçilecek pilot illerde, dijital uygulamalar hayata geçirilecek. Ayrıca özellikle dijital ve sosyal medya alt yapısı aracılığıyla destinasyonlarla ortak pazarlama ve tanıtım projelerinin uygulanması öngörülüyor.