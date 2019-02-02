70 milyon turist hedefi için dev hamle

Yabancı ziyaretçi sayısı 2018'de önceki yıla göre yüzde 21,84 artan Türkiye'de 2023 için belirlenen "70 milyon turist, 70 milyar dolar" hedefine ulaşmak için çalışmalar sürdürülüyor.

70 milyon turist hedefi için dev hamle
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BAKANLIĞIN yeni hedef kapsamında hazırladığı ve çalışmalarına  devam ettiği yol haritasında, Türkiye'nin turizm politikalarında ilk kez özel  sektörün de söz sahibi olmasını sağlayacak ve bir "çatı yapı" olma özelliğini  taşıyacak Turizm Geliştirme Fonu'nda son aşamaya gelindi. 
Yabancı ziyaretçi sayısı 2018'de  bir önceki yıla göre yüzde 21,84 artarak 39 milyon 488 bine yükselen Türkiye'de,  2023 için belirlenen "70 milyon turist, 70 milyar dolar" hedefine ulaşmak için  çalışmalar sürdürülüyor. 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla Türkiye'yi  turizmde öncü haline getirmek için Türkiye'nin "50 milyon turist, 50 milyar  dolar" olan 2023 turizm hedefini, "70 milyon turist, 70 milyar dolar" olarak  revize eden Bakanlık, bu hedefe ulaşılmak için hazırladığı kapsamlı yol  haritasını devam ettiriyor. 
Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm politikalarında ilk kez özel sektörün  de söz sahibi olmasını sağlayacak ve bir "çatı yapı" olma özelliğini taşıyacak  Turizm Geliştirme Fonu'nun son aşamaya geldiğini, seçimlerden sonra hayata  geçirilmesinin planlandığını kaydetti. 
Derlenen bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca  hazırlanan Türkiye Turizm Geliştirme Fonu'nun kurulmasına ilişkin taslakta,  kurumun "tanıtma ofisi" ve "yatırım ofisi" olarak iki bölümden oluşması  öngörülüyor. 
Bu kapsamda Türkiye'nin yeni tanıtım stratejilerinin belirlenmesi,  gelecek yıldan itibaren turizmde en önemli gündem maddesi olacak turizm  gelirlerinin artırılması için harcama düzeyi yüksek turistlerin daha fazla  Türkiye'ye çekilmesi "tanıtma ofisi"nin çalışma konuları arasında yer alacak. 
Ofis, ayrıca hedef pazar olarak ön plana çıkan Uzak Doğu ülkelerine  yönelik çalışmalar, yurt dışındaki olumlu Türkiye algısının kuvvetlendirilmesi  konularında da politika önerilerinde bulunacak. 
Turizmin 12 aya yayılması isteniyor 
Fona deniz tesisleri, deniz taşımacılığı, havaalanları gibi turizmden  direkt gelir elde eden birçok sektörden pay aktarılacak. Bu kapsamda oteller için  yıllık cirolarının yüzde biri, havayolları ve acenteler için yıllık cironun binde  biri olarak pay aktarımı planlanması yapılıyor. 
Bakanlık, 25-30 milyon dolar tanıtma bütçesini fona aktaracak ve bunun  fon tarafından kullanılmasını sağlayacak. Fonda toplanan kaynağın nasıl  harcanacağına devlet değil, fon karar verecek. 
"Yatırım ofisi" ise turizm yatırımları konusunda söz sahibi olacak.  Böylelikle turizmin 12 aya yayılması, sağlık, spor, kongre turizmi gibi ürün  çeşitlendirmelerinin oluşturulması gibi politikalar dikkate alınarak turizm  yatırım alanlarının hayata geçirilmesinde ofisin önerileri de dikkate alınacak.  
Turizm için yeni yasa hazırlığı 
Turizmde yeni hedeflere ulaşmak yeni yasa tasarısı hazırlıklarına  başlayan Bakanlık, sektörün çağın gereğine uygun, yeni teknoloji ve küresel  ticaret ile uyumlu turizm için yeni bir çalışma yürütüyor. 
Bakan Ersoy, tasarı ile ilgili turizm sektörünün küresel ticaretle  uyumlu, yerli firmaların gelişmesini sağlayan yeni bir yasaya ihtiyaç olduğunu  gördüklerini, bununla ilgili çalışmalara başladıklarını bildirdi. 
Bakanlık, tüketici hakları, kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve haksız  rekabetin oluşmaması önceliği kapsamında TÜRSAB ile birlikte yeni yasa tasarısı  hazırlığına başladı. 
Tasarı hazırlık çalışmalarının ikinci aşamasına başlayan Bakanlık, yaz  mevsiminden önce yasayı Meclise göndermeyi hedefliyor. Sektörün büyük bir  çoğunluğunun desteği ve onayının alındığı yeni bir yasa tasarısının Meclis'e sunulması amaçlanıyor. 
Hedef pazarlara yerelleştirilmiş içerik 
Bakanlık, hedeflenen turist sayısına ulaşmak için tanıtım  kampanyalarıyla özellikle yurt dışındaki Türkiye'ye ilişkin önyargıları kırmayı  hedefleyen turizm pazarlarını çeşitlendirme noktasında Çin, Hindistan, Japonya ve  Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu'ya özel turizm planları oluşturacak. 
Bu kapsamda Uzak Doğu coğrafyasında yaşayanlarla doğrudan ve daha  samimi iletişim kurulabilmesi amacıyla dijital ve sosyal medya kanalları  üzerinden o ülkenin dilinde yerelleştirilmiş içerikler paylaşılacak. 
Pilot illerde "destinasyon" çalışmaları yürütülecek 
Bakanlığın destinasyon çalışmaları kapsamında seçilecek pilot  illerde, dijital uygulamalar hayata geçirilecek. Ayrıca özellikle dijital ve  sosyal medya alt yapısı aracılığıyla destinasyonlarla ortak pazarlama ve tanıtım  projelerinin uygulanması öngörülüyor.

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