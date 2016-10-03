607 yeni charter Antalya yolcusu

2-30 Eylül tarihleri arasında kente büyük bölümü charter olmak üzere 918 uçak indi. Yapılan yeni bağlantılarla, Kasım sonuna kadar 607 charter uçuş daha programa alındı. Charter uçuşların yeniden başlatılması yönünde Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın imzalanmasından sonra ilk charter uçuş 2 Eylül'de Moskova'dan Antalya Havalimanı'na gerçekleşti. Coral Travel firması tarafından Royal Flight Havayolları'na ait Boeing 767 tipi uçakla gerçekleştirilen ilk charter uçuşla 309 Rus turistin geldiği Antalya'ya, 2 Eylül'den sonra toplam 918 charter ve tarifeli uçuşla 153 bin 400 Rus turist geldi.Tur operatörleri tarafından Rusya'dan Antalya'ya Ekim ve Kasım ayları boyunca 607 charter uçuşun daha programı yapıldı. Bu uçuşlarda 130 bin Rus turistin daha Antalya'ya gelmesi bekleniyor. 1 Ocak'tan Eylül ayı sonuna kadar Rusya'dan 173 bin turist gelen Antalya'ya, programı kesinleşen charter uçuşlarla birlikte gelecek Rus turist sayısı 280 bine yükselecek. Tur operatörlerinin, programı yapılan 607 charter sefere ek olarak yeni charter planlama çalışmaları da devam ediyor. Turizm sektörü temsilcileri, eklenecek yeni charter seferlerle birlikte Rusya'dan yıl sonuna kadar gelecek turist sayısının 300-350 binlere ulaşabileceğini öngörüyor.

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