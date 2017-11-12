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'60 tur operatörü 8.8 milyon turist getirdi'

GZP ve Antalya Havalimanı'na gelen 10.2 milyonun üzerindeki turistin 8 milyon 873 binini, 60 tur operatörü ve seyahat acentesi aracılığıyla paket tur alan turistler oluşturdu

'60 tur operatörü 8.8 milyon turist getirdi'

GZP ve Antalya Havalimanı'na gelen 10.2 milyonun üzerindeki turistin 8 milyon 873 binini, 60 tur operatörü ve seyahat acentesi aracılığıyla paket tur alan turistler oluşturdu

12 Kasım 2017 Pazar 21:43
'60 tur operatörü 8.8 milyon turist getirdi'
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ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu yılın 10 aylık döneminde Antalya'ya tur operatörleri ve seyahat acentelerinin paket turlarıyla gelen turist sayısını derledi. Verilere göre, bu yıl 1 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasında, paket turlarla Antalya'ya toplam 8 milyon 873 bin 202 turist geldi. Bu turistlerin tamamı 60 tur operatörü ve seyahat acentesi aracılığıyla paket tur aldı. Antalya Havalimanı ve Gazipaşa- Alanya Havalimanı'ndan (GZP) kente gelen toplam turist sayısı 10.2 milyon olurken, paket turla gelen turistler bunun yüzde 90'ını oluşturdu. Recep Yavuz, 8 milyon 873 bin turistin 4 milyon 312 binini beş büyük tur operatörünün getirdiğini kaydetti.
3.7 MİLYON RUS, 1.9 MİLYON ALMAN
Antalya'ya 10 ay sonunda paket turla gelen turistlerde ilk sırayı 3 milyon 704 bin 958 kişiyle Rusya aldı. İkinci sırada 1 milyon 954 bin 528 turistle Almanya, üçüncü sırada ise 694 bin 355 kişiyle Ukrayna yer aldı. Bu rakama göre, acentelerle gelen Rus turist sayısının 2015'i de geçtiğini belirten Yavuz, "Kriz sezonunda en iyi sezondan daha çok Rus turist gelmesine rağmen fiyatlardaki zorunlu indirimlerden dolayı en kazançlı sezon olduğunu söyleyemeyiz. Yani 2017 yılı Rus pazarı acenteler için 'Turist var ama kazanç yok' gibi bir şeydi. Ocak- Ekim döneminde toplam turistin yüzde 50'si Rus ve Doğu Avrupa, yüzde 40'ı Avrupa ve yüzde 10'u diğer pazarlar olarak gerçekleşti. Avrupa pazarı 2015’e göre toplamda yüzde 40 küçülürken, Rus ve BDT pazarı yüzde 28 artış gösterdi" diye konuştu.
RUSLARDAN EKİM REKORU
Toplam turist sayında ekim ayında 2016 yılına göre yüzde 23 artış, 2015 yılına göre yüzde 6 düşüş kaydedildiğine dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti: "Ekim 2017, son yılların en iyi ekim aylarından biriydi. Ruslar ilk kez ekim ayında 350 bin ziyaretçiyle rekor kırdı. Böyle zor bir dönemde sayısal olarak bu rakamları yakalamak olağanüstü bir durumdur. Sektörün tüm birimleri öncelikle kayıpları kapatmak uğruna büyük fedakârlıklara katlandı. Devlet teşvikiyle desteklenen sezonda sayısal kayıp frenlenebildi."
SAYISAL HEDEF AŞILDI, SIRA KAZANÇTA
Sezon başında maksimum 7 milyon 250 bin turistin Antalya Havalimanı'na gelmesini öngördüklerini hatırlatan Recep Yavuz, yıl sonu itibarıyla öngörülen hedefin 2 milyon üzerinde bir artış gerçekleşeceğini söyledi. Bu başarının ardından iki konunun göz ardı edilmemesi ve 2018 için tedbirler alınması uyarısında bulunan Yavuz, şöyle dedi: "Sayısal hedef aşıldı ama kazanç önemli ölçüde gerçekleşmedi. Turist geldi ama kazanç yok. Fedakârlıkla bugüne gelen sektörün kazanç beklentisi 2018 yılına kaldı. İkinci önemli nokta ise bu sayıların Rus ve Ukrayna üzerine yüklenerek gerçekleşmesi oldu. İstatistiklerde görüldüğü gibi Avrupa pazarı bugünkü haliyle bile Antalya pazarının yüzde 40'ı demek. Rusya'nın yanına en önemli destek düşüşe geçmiş olan Avrupa pazarının korunması ve büyütülmesi olacaktır."
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaGzpAntalya Havalimanı
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