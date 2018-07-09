6 ayda otellerle ilgili ne kadar olumlu ve olumsuz yorum yapıldı?

AKDENİZ’de mevcut 5 yıldızlı 755 tesisin değerlendirme sitelerinden aldığı yorumlar üzerinde ReviewPro'nun yaptığı analiz şöyle:

1 Ocak 2018’den bugüne alınan 240 bin 146 adet yorumun içerinde 205 bin 529 (%85,6) olumlu , 17 bin 989 (%7,5) nötr, 16 bin 573 adet (%6,9) olumsuz ve 55 adet te değerlendirilmemiş yorum bulunuyor. Yorum sayıları bir önceki seneye göre 63 bin 748 adet artmış durumda.*Olumlu ya da olumsuz yorumların içerisinde 480 bin 487 (%81,7) olumlu, 107 bin 351 (%18,3) olumsuz bahsedilme bulunuyor (semantik analiz).

Mevcut otellerin değerlendirme siteleri ortalama endeksi (GRI - Global Review İndex) bir önceki yıla göre yüzde 0,1'lik düşüşle 83,6 puan olarak gerçekleşti. Bu endeks Dünya Turizm Örgütü UNWTO tarafından da kullanılıyor.

Mevcut 240 bin 146 yorumun 175 bin 54’ü yanıtlanabilir yorum olmasına karşın, bunun sadece 82 bin 598 adedinin yanıtlanmış olduğu görülüyor. Yorumlara yanıt verme oranı bir önceki yıla kıyasla yüzde yüzde 2,3 oranında artarak yüzde 47,2 oldu.

En çok yorum yazılan mecralar sırasıyla Google, TripAdvisor ve HolidayCheck. Otellerde konaklayanların yüzde 89,9’u konakladıkları tesisleri tavsiye ederiz, %10’1’i tavsiye etmeyiz diye yanıt bıraktı.

