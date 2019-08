57 zincirde Alanya'dan 3 grup var

TURİZM sektöründe geçtiğimiz yıllarda yaşanan sıkıntılara karşın Türkiye, konaklama sektöründe cazibesini korumaya devam ediyor. Hemen hemen dünyanın tüm büyük otel markaları Türkiye’de faaliyet gösterirken, yerli zincirler de piyasadaki iddiasını sürdürüyor. Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB), zincirinde 3 ve üzerinde tesis bulunan oteller araştırmasına göre, Haziran 2019 itibariyle Türkiye genelinde 57 otel zinciri faaliyet gösteriyor. Bunun 44’ü yerli, 13’ü yabancı otel zincirlerinden oluşuyor. Zincir otellere bağlı olan 628 otelde oda sayısı ise 145 bin 450 adet düzeyinde bulunuyor.

57 OTELİN 3 TANESİ TURİZM CENNETİ ALANYA'DA BULUNUYOR

Haziran 2019 itibariyle Türkiye genelinde 57 otel zinciri faaliyet gösteriyor. Bunlardan 3 tanesi Alanya'da bulunuyor. Dephlin Otel, Eftelia Otel ve Aska Hotels listeye Alanya'dan giren tesisler oldu.

İlk 10’da devler var

TÜROB’un araştırmasına göre, listenin genelinde yerli zincirler fazla olmakla birlikte ilk 10’da yabancı zincirler ağırlıklı. Wyndham Hotels, zincirindeki 76 otel ile tesis sayısında ilk sırayı alıyor. Wyndham Grand, TRYP by Wyndham, Ramada, Hawthorn markalarının sahibi olan Wyndham’ın oda sayısı ise 11.160 adet.

63 tesis ile zincirindeki otel sayısı açısından ikinci sıradaki Hilton Worldwide, oda sayısında ise Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük zincir olarak öne çıkıyor. Bünyesinde Curio, Conrad, Waldorf, Hilton, Double Tree by Hilton, Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton markalarını bulunduran Hilton Worldwide’ın Türkiye’de 63 otelinde toplam 12.674 oda bulunuyor. Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, Swissotel, Mercure, Novotel ve Ibis otellerinin sahibi olan Accor Grubu, hem tesis hem oda sayısı bazında üçüncü sırada yer alıyor. Accor Grubu’nun 48 otelde toplam 11.158 odası bulunuyor.

4. sıradaki Marriott Hotels’in (The Ritz Carlton, Marriott, Courtyard by Marriott, Renaissance, JW Marriott) 29 tesiste 5 bin 616, beşinci sıradaki Intercontinental Group’un (Intercontinental, Crowne Plaza, Holiday Inn) 27 tesiste 4 bin 660 odası yer alıyor. Daha sonra sırasıyla 25 tesis ile Rezidor Group (Radisson Blu, Park Inn), 23 tesis ile Rixos Hotels, 19 tesisle Divan Hotels, 18 tesisle Anemon Hotels, 17 tesisle Dedeman Intenational geliyor.

Otel sayısı artış trendinde

TÜROB araştırmasında hem yerli hem yabancı zincir otellerin sahip olduğu otel sayısı ve kapasitesinin her geçen yıl arttığı belirtildi. Araştırmada, “Türkiye’nin en büyük zincir otellerinin birçoğu aynı zamanda Türkiye Otelciler Birliği’nin de üyesi durumunda bulunuyor.

Önceki yıllarda ağırlıklı olarak büyük şehirlerde otel açan zincirlerin artık resort bölgelerin yanı sıra Anadolu şehirlerine de ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Yerli zincirlerin yurtdışı faaliyetlerinin de giderek artması memnuniyet verici. Bu durum Türk otelcilik sektörünün uluslararası alanda da iddiasını artırdığını gösteriyor” değerlendirmesi yapıldı.

Yerliler yurtdışında da iddialı

Bu arada Türk otel gruplarının yurtdışındaki faaliyetleri de giderek artıyor. TÜROB’un araştırmasına göre Türk otelciler, 21 ülkede toplam 33 otelin sahibi ya da işletmecisi konumunda bulunuyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren 57 otel zinciri*