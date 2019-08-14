57 zincirde Alanya'dan 3 grup var
Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) araştırmasına göre, Türkiye’de zincirinde 3 ve üzerinde otel bulunan 57 otel zinciri faaliyet gösteriyor. Bu 57 otelin 3 tanesi önemli turizm destinasyonlarından olan Alanya'da bulunuyor
TURİZM sektöründe geçtiğimiz yıllarda yaşanan sıkıntılara karşın Türkiye, konaklama sektöründe cazibesini korumaya devam ediyor. Hemen hemen dünyanın tüm büyük otel markaları Türkiye’de faaliyet gösterirken, yerli zincirler de piyasadaki iddiasını sürdürüyor. Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB), zincirinde 3 ve üzerinde tesis bulunan oteller araştırmasına göre, Haziran 2019 itibariyle Türkiye genelinde 57 otel zinciri faaliyet gösteriyor. Bunun 44’ü yerli, 13’ü yabancı otel zincirlerinden oluşuyor. Zincir otellere bağlı olan 628 otelde oda sayısı ise 145 bin 450 adet düzeyinde bulunuyor.
57 OTELİN 3 TANESİ TURİZM CENNETİ ALANYA'DA BULUNUYOR
Haziran 2019 itibariyle Türkiye genelinde 57 otel zinciri faaliyet gösteriyor. Bunlardan 3 tanesi Alanya'da bulunuyor. Dephlin Otel, Eftelia Otel ve Aska Hotels listeye Alanya'dan giren tesisler oldu.
İlk 10’da devler var
TÜROB’un araştırmasına göre, listenin genelinde yerli zincirler fazla olmakla birlikte ilk 10’da yabancı zincirler ağırlıklı. Wyndham Hotels, zincirindeki 76 otel ile tesis sayısında ilk sırayı alıyor. Wyndham Grand, TRYP by Wyndham, Ramada, Hawthorn markalarının sahibi olan Wyndham’ın oda sayısı ise 11.160 adet.
63 tesis ile zincirindeki otel sayısı açısından ikinci sıradaki Hilton Worldwide, oda sayısında ise Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük zincir olarak öne çıkıyor. Bünyesinde Curio, Conrad, Waldorf, Hilton, Double Tree by Hilton, Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton markalarını bulunduran Hilton Worldwide’ın Türkiye’de 63 otelinde toplam 12.674 oda bulunuyor. Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, Swissotel, Mercure, Novotel ve Ibis otellerinin sahibi olan Accor Grubu, hem tesis hem oda sayısı bazında üçüncü sırada yer alıyor. Accor Grubu’nun 48 otelde toplam 11.158 odası bulunuyor.
4. sıradaki Marriott Hotels’in (The Ritz Carlton, Marriott, Courtyard by Marriott, Renaissance, JW Marriott) 29 tesiste 5 bin 616, beşinci sıradaki Intercontinental Group’un (Intercontinental, Crowne Plaza, Holiday Inn) 27 tesiste 4 bin 660 odası yer alıyor. Daha sonra sırasıyla 25 tesis ile Rezidor Group (Radisson Blu, Park Inn), 23 tesis ile Rixos Hotels, 19 tesisle Divan Hotels, 18 tesisle Anemon Hotels, 17 tesisle Dedeman Intenational geliyor.
Otel sayısı artış trendinde
TÜROB araştırmasında hem yerli hem yabancı zincir otellerin sahip olduğu otel sayısı ve kapasitesinin her geçen yıl arttığı belirtildi. Araştırmada, “Türkiye’nin en büyük zincir otellerinin birçoğu aynı zamanda Türkiye Otelciler Birliği’nin de üyesi durumunda bulunuyor.
Önceki yıllarda ağırlıklı olarak büyük şehirlerde otel açan zincirlerin artık resort bölgelerin yanı sıra Anadolu şehirlerine de ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Yerli zincirlerin yurtdışı faaliyetlerinin de giderek artması memnuniyet verici. Bu durum Türk otelcilik sektörünün uluslararası alanda da iddiasını artırdığını gösteriyor” değerlendirmesi yapıldı.
Yerliler yurtdışında da iddialı
Bu arada Türk otel gruplarının yurtdışındaki faaliyetleri de giderek artıyor. TÜROB’un araştırmasına göre Türk otelciler, 21 ülkede toplam 33 otelin sahibi ya da işletmecisi konumunda bulunuyor.
Türkiye’de faaliyet gösteren 57 otel zinciri*
Zincir adı Tesis sayısı
Wyndham Hotels…..76
Hilton Worldwide….63
Accor Hotels……….48
Marriott……………29
Intercontinental……27
Rezidor Group…….25
Rixos Hotels………23
Divan Hotels………19
Anemon Hotels……18
Dedeman International….17
Crystal Hotels………14
Larissa Hotels………14
Titanic Hotels………13
Barut Hotels………..12
Kaya Hotels………...12
Sentido Hotels………12
Limak Hotels…………9
Elite World Hotels……8
Paloma Hotels……….8
The Marmara Hotels…8
Cactus Hotels…………7
Delphin Hotels……….7
Eftalia Hotelleri………7
Martı Otelleri…………7
Merit Hotels…………..7
The Green Park……….7
Kervansaray………….6
Orka Hotels………….6
Point Hotels………….6
The House Hotels……6
Voyage Hotels……….6
Amara World………...5
D Hotels&Resort…….5
Hyatt Hotels…………5
IP Hotels…………….5
Kirman Hotels……….5
Robinson Club……5
Akka Hotels………4
Aska Hotels……….4
Avantgarde Collection.…..4
Club Med…………4
Corendon………….4
Eresin Hotels……...4
IC Hotels………….4
Prens Group (Euphoria)….4
Richmond Hotels….4
Süral……………….4
Yaşmak Hotels Collection…….4
Alibey Hotel………..3
Alkoçlar Hotels…….3
Barcelo Hotels……..3
CVK Hotels…………3
Gloria Hotels……….3
Grand Yazıcı……….3
Kempinki Hotels……3
Papillon Hotels……...3
Taksim International..3
(*Otel sayısı baz alınmıştır)