5 Yıldızlı otellerle ilgili yorumların yüzde 85 olumlu

TÜRKİYE temsilciliğini Vebius’un yaptığı ReviewPro, değerlendirme sitelerinde çıkan yorumlardan 5 yıldızlı olanlar ile ilgili olanları inceledi.Değerlendirme sitelerinde 1 Ocak 2018’den bugüne kadar çıkan 240.146 adet yorumun 205,529’u (%85,6)olumlu, 17,989 nötr yorum (%7,5), 16,573 olumsuz yorum (%6,9) Yorum sayıları bir önceki yıla göre 63,748 adet artmış.Olumlu ya da olumsuz yorumların içerisinde olumlu 480,487 (%81,7), olumsuz 107,351 (%18,3) bahsedilme (semantik analiz) mevcut.En çok yorum yazılan mecralar sırasıyla Google, TripAdvisor ve HolidayCheck. Otellerde konaklayanların %89,9’u konakladıkları tesisleri tavsiye ederiz, %10’1’i tavsiye etmeyiz diye yanıt bıraktılar.

