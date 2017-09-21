43 yıldır ayak basılmayan hayalet şehir, turizme açılamıyor

JAPONYA'DAKİ 43 sene önce terk edilmiş Hashima adası, içindeki eski ve tehlikeli olabilecek binalar nedeniyle turizme açılamıyor.

43 yıldır hayalet şehir olarak günümüze kadar ulaşan Hashima'nın hikâyesi ise oldukça ilginç.

JAMES BOND FİLMİ BU ADADA ÇEKİLMİŞTİ

Japonyaın güneyinde kyushu adasının güneybatısında yer alıyor. James Bond filminin bir bölümünün de çekildiği adanın hikayesi dünya endüstri tarihinin kısa özeti gibi.

43 YILDIR HAYALET ŞEHİR OLARAK ANILIYOR

Japonyaya ait olan ada dev bir savaş gemisine benzemesinden ötürü "Battleship Island" olarak da anılıyor. Adayı ilginç kılan ise tam 43 yıldır hayalet şehir olarak bilinmesi. Ada sahilden sadece 3 km uzaklıkta.

KÖMÜR MADENİ ADAYI ŞEHİR HALİNE GETİRİYOR

Ada aslında 480x160 metre büyüklüğü ile minik bir şehir kadar bile değil. Ancak 1887 yılında adada kömür madeninin bulunması ile göç almaya başlıyor. Hızla çoğalan nüfusu iloe dünyanın en kalabalık şehri ünvanını kazanıyor. 1800'lerin sonu Japonya'nın endüstrileşmenin en yoğunluklu yaşandığı dönemler. Hashima'dan çıkan kaliteli kömür, adanın kısa sürede Mitsubishi tarafından satın alınmasını sağlıyor.

KÖMÜRDEN SONRA ADAYI MITSUBISHI SATIN ALIYOR

1890'dan itibaren tamamen Mitsubishi tarafından işletilen maden ocakları deniz altında 1100 metreye kadar iniyor. Bu verimli kömür madeninde çalışan işçiler, aileleri, pazar yeri, hastane, oyun parkları, sinema derken adanın nüfusu 5 bin 300'e dayanıyor.

TSUNAMILER İÇİN ÖNLEM ALINIYOR

Ada tayfunlardan ve tsunamilerden etkilenmesin diye etrafı yüksek beton duvarlarla çevriliyor. Hatta dünyanın ilk betonarme binası bu adada yapılıyor ve tam 9 katlı.

PETROLÜN ÖNEM KAZANMASIYLA MITSUBISHI KÖMÜR MADENİNİ KAPIYOR

Zamanla dünyada kömür enerjisi yerine petrole bırakıyor ve 1960'larda Japonya sanayinde kullanılan enerji tamamen petrol merkezli hale dönüşüyor. Petrolün enerji pazarına hakimiyeti dadanın sonunu hazırlıyor. Mitsubishi 1974'de madeni kapatıyor.

ADADA YAŞAYANLAR 1974'TE ADAYI TERK EDİYOR

Adada yapacak iş bulamayan sakinler bütün eşyalarını geride bırakıp adayı terk ediyor. 1974'de nüfusu sıfıra inen Hashima adası o zamandan beri hayalet şehir olarak anılıyor. 38 yıl boyunca Mitsubishi mülkiyeti olmaya devam eden ada 2009'da Nagazaki şehri yönetimine bedelsiz olarak verildi.

SANAYİ DEVRİMİNİN ÖNEMLİ BİR TEMSİLİ

Adanın sanayi devriminin önemli bir göstergesi olması sebebiyle Temmuz 2015 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi. Ada uzun zamandır herkese kapalıydı.

METRUK BİNALAR ADANIN TURİZME AÇILMASINI ENGELLİYOR

2005 yılında ilk olarak gazeteciler girdikten sonra Hashima'nın turist ziyaretine açılması planlandı. Ancak adadaki binaların oluşturduğu tehlike, bölgenin turistik olmasını engelliyor.