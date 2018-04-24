4 Rus şehri Alanya'ya bağlanacak

Toygar DİM
ONUR Air, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan (GZP) direkt uçacağı Rus şehirlerini açıkladı. Onur Air'den yapılan açıklamaya göre, yaz tarifesiyle birlikte uçuş ağını genişleten şirket, Antalya, Alanya, Bodrum ve İstanbul’dan Rusya’nın 14 şehrine sefer başlatıyor. Yeni uçuşlar yarın başlıyor. Halen İstanbul’dan Rusya’nın Moskova şehrine seferler düzenleyen Onur Air, 26 Nisan tarihi itibarıyla Antalya’dan Belgorod, Çelyabinsk, Kaliningrad, Kazan, Moskova, Nijniy Novgorod, Perm, Rostov, Samara, Ufa, Voronej, Yekaterinburg’a, Alanya’dan Kazan, Rostov, St. Petersburg ve Yekaterinburg’a, 29 Nisan itibarıyla İstanbul’dan Mahaçkale’ye ve 26 Mayıs itibarıyla da Bodrum’dan Rostov’a uçuş gerçekleştirecek. Bu yıl Rusya’ya 4 bin 500’e yakın sefer düzenleyecek Onur Air, bu uçuşlarda toplam 1 milyon yolcuya hizmet vereceğini duyurdu.
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