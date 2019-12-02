3 yıl önce start Alanya’dan verildi, bugün Rus turist sayısı 6,5 milyona ulaştı
Türkiye’yi 2019 yılında 6,5 milyon Rus turistin ziyaret ettiğini söyleyen Alanya eski Kaymakamı ve şimdiki Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, Rus turist sayısındaki artışın startının 3 yıl önce Alanya’dan verildiğini açıkladı
SOSYAL medya hesabı üzerinden “Alanya zirvesinin etkisi” başlığı ile yaptığı açıklamada Tanrıseven Şu ifadelere yer verdi: “Tarih: 1 Aralık 2016, yer: Alanya. Uçak krizinden bir yıl sonra Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ilk kez Türkiye’yi ziyaret ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğindeki zirve için biz de Alanya Kaymakamlığı olarak günlerce hazırlık yaptık. 4/4’lük bir program oldu. Günün sonunda herkesin yüzü gülüyordu. 2016’da 866 bin olan ülkemize gelen Rus turist sayısının bugün 6,5 milyona yükselmesinin startı, üç yıl önce Alanya’daki zirvede verildi. Alanya zirvesinden bu güne Türk-Rus ilişkileri de zirve yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ile kurduğu güçlü ilişkilerde, mekik diplomasisi yürüten Dışişleri Bakanımızın önemli rolü var. Güçlü ilişkiler Türkiye ekonomisine daha fazla gelir; Antalya ve Alanya’ya da daha fazla turist olarak yansıyor.”
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