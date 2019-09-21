banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

3 yıl aradan sonra yine Türkiye'ye geliyor!

İzmir Limanı'na geçmişte en fazla uğrak yapan kruvaziyer şirketlerinden Costa ile gemilerin yeniden sefere başlaması için iş birliği kararı alındı.

TURİZM 21.09.2019, 18:02
3 yıl aradan sonra yine Türkiye'ye geliyor!
banner404

KRUVAZİYERLERİN Doğu Akdeniz ve Ege rotaları üzerinde yer  alan İzmir Limanı, 2017'de bu limana seferlerini durduran Costa Crociere ile  yeniden anlaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin  kruvaziyer turizmde eski günlerine dönmesi için yürütülen çalışma kapsamında  Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu  Üyesi Oğuz Özkardeş, merkezi İtalya’nın Cenova kentinde yer alan Costa Crociere  firması yetkilileriyle görüşme yaptı.Görüşme sonucunda şirkete ait gemilerin İzmir’e düzenli olarak sefer  yapması için uzun süreli iş birliği kararı alındı.Anlaşmayla Mayıs 2017'den bu yana İzmir'e uğramayan Costa gemilerinin  Aralık 2020'den itibaren İzmir Limanı’na demirlemeye başlayacağı belirtildi.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Tunç  Soyer, kruvaziyer turizminde canlanma ile 2023'ten itibaren İzmir’e bir milyona  yakın ek turistin gelmesinin hedeflendiğini vurguladı.İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de bir yılı aşkın süredir  yürüttükleri çalışmaların olumlu neticelenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını,  İzmir ekonomisinin gelişmesi için limanın canlanmasının büyük önem taşıdığını  bildirdi.

#İzmir Limanı #kruvaziyer
Yorumlar (0)
31°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
banner384
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:38
Öğle 12:55
İkindi 16:22
Akşam 19:03
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Ankaragücü 4 5
12. Göztepe 5 5
13. Antalyaspor 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 4 2
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Balıkesirspor 5 7
9. Erzurum BB 5 7
10. Adana Demirspor 4 6
11. İstanbulspor 5 6
12. Adanaspor 5 5
13. Altınordu 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Leicester City 6 11
3. Man City 5 10
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Chelsea 5 8
8. Arsenal 5 8
9. West Ham 5 8
10. Everton 5 7
11. Southampton 6 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Villarreal 5 8
4. Real Madrid 4 8
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Barcelona 4 7
7. Granada 4 7
8. Real Sociedad 4 7
9. Osasuna 5 7
10. Levante 4 6
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545