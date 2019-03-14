3 milyar liralık yatırımla 167 yeni otel geliyor

TURİZM'de 2018 yılının başından itibaren başlayan yükseliş trendi konaklama sektörü yatırımlarına da yansıdı. Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB), Ticaret Bakanlığı "Yatırım Teşvik Belgeleri" verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre; 2018 yılında ülke genelinde toplamda 49 ilde toplam 28 bin 661 yataklı 167 yeni otel projesi "teşvik belgesi" aldı. Toplamda 3 milyar 50 milyon lira yatırımla tamamlanacak oteller ile sektöre 8 bin 303 yeni ek istihdam sağlanacak. Yatırım teşvikleri, 2017 yılında 56 ilde toplam 33 bin 259 yataklı 192 yeni otel projesi için 3 milyar 29 milyon lira düzeyindeydi. Buna göre yeni proje sayısında yüzde 13 gerileme meydana gelirken, lira bazında yatırım turarı hafif artışla yüzde 0.6 yükseldi. Öte yandan son beş yıl dikkate alındığında yatak kapasitesinde yüzde 60'ın üzerinde bir düşüş yaşanırken, yükselen yatak başı maliyetlere bağlı olarak, toplam yatırım tutarında yüzde 63 artış gözlendi.

Trabzon'a akın sürüyor

İstanbul, konaklama yatırımları açısından cazibesini sürdürdü ve proje sayısı açısından 22 otel ile 2018 yılında en fazla otel yatırım teşviği alan il oldu. Antalya 17 otel ile ikinci, Trabzon ve Muğla 14'er otel ile üçüncü, İzmir 8 otel ile dördüncü, Van 6 otel ile beşinci sırada yer aldı. Yatırımlarda 2016 ve 2017 yıllarında öne çıkan Trabzon'da 2018 yılında da yatırım atağı artarak devam etti. Trabzon'da toplam 1.353 yataklı 14 otel yatırımı için teşvik alınırken, Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede yatırımlar Trabzon ile sınırlı kalmadı ve Karadeniz Bölgesi'nin geneline yayıldı. Samsun'da 5, Rize'de 4, Giresun'da 3, Ordu'da 3, Artvin'de 2, Amasya'da 1 otel yatırımı devreye girdi. Karadeniz'le birlikte Anadolu'nun diğer illerinde de yeni tesis yatırımlarındaki canlanma eğilimi devam etti. 2018 yıl sonunda Teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplam 89 otel ile ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 9 bin 912 yatak ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı.38 oteli kapsayan 4 yıldızlıların yatak kapasitesi ise 8 bin 591 olacak. 2018 yılında ayrıca toplam 1.117 yataklı 15 butik otel projesi teşviğe bağlandı.