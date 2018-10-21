3 günlük tatil daha kaldı! Oteller yüzde 100 doldu

TURİZMDE yoğun geçen yaz sezonunun ardından yavaş yavaş doluluk oranları düşmeye başlayan turizm tesislerine son doping Cumhuriyet Bayramı tatili oldu. 29 Ekim Pazartesi gününe denk gelince 3 günlük tatili fırsat bilen çok sayıda vatandaş kültür turlarına akın etti. Otellerdeki doluluk oranları yüzde 100’e çıktı. Özellikle bu hafta yapılan rezervasyonlardaki yoğunluk nedeniyle tur şirketleri otellerden yeni yerler talep edip, ekstra programlar satmaya başladı.

HAZIRLIK YAPTIK

Vatan Gazetesi'nden Emre Eser'in haberine göre Türkiye’de son yıllarda kültür turlarına ilgilin her geçen gün arttığını söyleyen Pronto Tour CEO’su Ali Onaran, hafta sonu ile birleştirilen Cumhuriyet Bayramı tatilinin hem vatandaşlar için hem de turizm sektörü için sezonun son fırsatı olduğunu söyledi. Geçen yıl 29 Ekim tatilinde vatandaşlardan çok yüksek talep geldiğini bu yıl ona göre bir hazırlık yaptıklarını belirten Onaran, “Oteller tamamen doldu. Bunu beklediğimiz için her sene Kapadokya, Eskişehir ve Karadeniz gibi klasik turlarımıza bu yıl Konya gibi destinasyonları da ekledik. Ayrıca son dönemin en popüler turlarından olan Kars programlarının da sayısını artırdık” şeklinde konuştu.

2 SENEDİR FİYATLAR AYNI

Dövizden dolayı bu mevsimlerde genellikle yurt dışına giden vatandaşların tatil planlarını daha çok yurt içindeki kültür turlarına kaydırdığını belirten Ali Onaran, “Otellerin ve tur firmalarının üst üste yaptığı indirimler gerçekten büyük hareketlilik yaptı. Fiyatlar neredeyse son 2 senedir aynı seviyelerde. 500 liraya Kapadokya’da, Karadeniz’de her şey dahil 3 günlük bir tatil herkese cazip geliyor” diye konuştu.