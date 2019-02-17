24 şehirden Gazipaşa ve Antalya'ya turist gelecek!

CORENDON Turizm Grubu, Antalya ve çevre illerde faaliyet gösteren acenteleriyle özel bir akşam yemeğinde bir araya geldi. 70 acenteden 130 turizm profesyonelinin katıldığı yemekte, Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Corendon Airlines’ın Antalya çıkışlı uçuşlarını tanıttı.

2019 UÇUŞLARINI TANITTI

2019 yılına başarılı bir giriş yapan Corendon Turizm Grubu, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve şirket yöneticileri, 2019 planlarını aktarmak ve Corendon Airlines’ın Antalya çıkışlı uçuşlarını tanıtmak üzere Antalya ve çevre illerde faaliyet gösteren acenteleriyle özel bir yemekte bir araya geldi.

‘’HOLLANDA VE BELÇİKA’DA TÜRKİYE LİDERİYİZ’’

70 acentenin yöneticileri ve çalışanlarının hazır bulunduğu yemekte konuşan Karaer, “Başarıyla kapattığımız 2018 sezonunun ardından hedeflerimizi büyüttük. Hollanda ve Belçika’da kendi tur operatörümüz ile yaptığımız operasyonlarımızla Türkiye destinasyonunda yüzde 51 ile pazar lideriyiz. Bu sene Amsterdam’da base edeceğimiz uçak sayısını 6’ya çıkararak operasyonumuzu büyütmeyi ve Türkiye dışındaki diğer 20 destinasyonumuz ile birlikte 2019’da toplamda 750 bin turiste ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

FİLOSU YÜZDE 50 BÜYÜYECEK, 4 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Karaer, grup şirketlerinden Corendon Airlines’ın hedefleri için ise şu açıklamalarda bulundu. “2019 senesinde filomuzu yüzde 50 büyüterek toplam yolcu sayımızı 4 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Hem base hem de ulaştığımız destinasyon sayısını arttırarak 2019’da da başta Almanya olmak üzere birçok ülkeden Antalya, İzmir, Mısır, İspanya, Yunanistan gibi turistik destinasyonlara düzenleyeceğimiz uçuşlar ile büyümeye devam edeceğiz. Özellikle 5 yıldır düzenli bir kapasite artışı ile yerimizi sağlamlaştırdığımız Almanya pazarındaki payımızı büyütmek için girişimlerimiz devam ediyor. Köln’den sonra Münster ve Nürnberg’e de uçaklarımızı base ederek bu pazardaki ciddi oyuncular arasında kendimize yer ediniyoruz. Bu akşam da burada Akdeniz Bölgesi turizmcilerine başta Almanya olmak üzere Rusya ve Polonya gibi ülkelerden Antalya ve Gazipaşa’ya düzenlediğimiz uçuşlarımız hakkında bilgi vermek amacıyla toplandık. Acentelerimizin ilgisinden çok memnun kaldık. Onların da desteğiyle güzel bir sezon geçireceğimizi öngörüyoruz.” Yıldıray Karaer’in konuşmasının ardından yapılan çekilişle 1 şanslı kişiye Corendon Havayolları Antalya-Almanya gidiş dönüş uçak bileti, 1 şanslı kişiye ise Corendon Village Hotel Amsterdam’da 2 gece konaklama hediye edildi.

Corendon Airlines’ın Nisan 2019 – Ekim 2019 tarihleri arasında Türkiye’ye gerçekleştireceği uçuşlar şu şekilde sıralanıyor:

Almanya – Antalya

Dresden : Pazartesi, Perşembe, Cumartesi

Düsseldorf : Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar

Erfurt : Pazartesi, Perşembe

Friedrichshafen : Çarşamba, Pazar

Karlsruhe/Baden : Salı, Cumartesi

Köln-Bonn : Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar

Leipzig : Çarşamba, Cuma, Cumartesi

Hannover : Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar

Hamburg : Salı, Perşembe, Cumartesi

Memmingen : Pazartesi, Cuma

Nürnberg : Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar

Paderborn : Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi

Stuttgart : Çarşamba, Pazar

Berlin Tegel : Salı, Perşembe, Pazar

Polonya – Antalya

Katoviçe : Çarşamba, Cumartesi

Poznan : Çarşamba

Varşova : Çarşamba, Cumartesi

Rusya – Antalya

Yekaterinburg : Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar

Almanya – Alanya (Gazipaşa)

Köln : Çarşamba

Frankfurt : Çarşamba

Münih : Cuma

Leipzig : Cuma