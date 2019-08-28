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2020 rezervasyonları tam gaz

Rusya’daki tur operatörleri Türkiye’nin ziyaretçi sayısı ve fiyat artışının 2020’de de devam edeceğini öngörüyor. Tur operatörleri bu öngörülerini satışa açtıkları 2020 rezervasyon satışlarına gelen talebe dayandırıyor

TURİZM 28.08.2019, 17:35 28.08.2019, 17:37 Enes Subaşı
2020 rezervasyonları tam gaz
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Ceren Şahin

ALMANYA'DAN sonra Rusya'da da Türkiye'nin 2020 yaz sezonu satışları başladı. TUI Rusya'nın Temmuz ayında başladığı Türkiye 2020 erken rezervasyonları, Coral ve Tez Tur’da satışa açılırken, Intourist ve Anex’in de bu yönde hazırlık yaptığı bildirildi. Rusya’daki tur operatörleri Türkiye’nin ziyaretçi sayısı ve fiyat artışının 2020’de de devam edeceğini öngörüyor. Tur operatörleri bu öngörülerini satışa açtıkları 2020 rezervasyon satışlarına gelen talebe dayandırıyor. 
ANEX YÜZDE 10'LUK FİYAT ARTIŞI BEKLİYOR 
Türkiye 2020 rezervasyonlarını Temmuz ayında satışa açan TUI Russia fiyatlarda yüzde 10 artış bekliyor. Diğer tur operatörleri de 2020 için rezervasyon almaya başladı. Tez Tur 2020 Türkiye satışlarına 1 Ağustos'ta başladı. 2020 Türkiye rezervasyonlarını satışa açan Coral Travel, Rusya’da yılın başında satışa açılan rezervasyonların bu yıl erkene alındığını açıkladı. İntourist de geleneksel olarak Ekim-Kasım aylarında açtığı yeni yıl rezervasyonlarını öne çekeceğini duyurdu. Anex Tur’un da bu yöndeki hazırlıklarının son aşamaya geldiği, yeni yıl Türkiye fiyatlarında yüzde 10’luk bir artış beklediği belirtildi.

#Rusya #türkiye #ziyaretçi sayısı
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