2019 Türkiye-Mısır çekişmesine sahne olacak

SPUTNIK'e konuşan Rus tur operatörü İnturist'in CEO'su Sergey Tolçin, Mısır ile Rusya arasındaki charter uçuşların yılsonuna kadar açılmasının 2019'un nisan ve mayıs aylarında Türkiye'ye yönelik rezervasyon taleplerinin azalmasına yol açacağını söyledi.

Tolçin, "Mısır ile charter uçuşları yeni yıla kadar açılırsa, bunun 2019'un nisan ve mayıs aylarında Türkiye'ye yönelik yaz dönemi rezervasyonlarını olumsuz etkileyeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

'BU DURUMDAN TURİSTLER KAZANÇLI ÇIKAR'

Mısır ile charter seferlerinin açılmasını takip edecek ilk aylarda yaz tatili olanağı sunan diğer destinasyonlara, özellikle de ‘bütçeye uygun' Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan, Vietnam ve Tayland'a yönelik taleplerde de azalma olabileceğini belirten Tolçin, "Bizim bu yöndeki tutumumuz olumlu, sonuçta rekabet fiyatların düşmesini sağlıyor, bu durumdan turistler kazançlı çıkar" ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır'ın havacılık alanındaki güvenliği sağlamak için gerekli her şeyi yaptığına işaret ederek, Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah el Sisi'yle iki ülke arasındaki uçuşların tamamının yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Putin, iki liderin ‘Ruslar arasında popüler olan Hurgada ve Şarm el Şeyh destinasyonlarındaki charter uçuşlarıyla ilgili sorunları ele aldıklarını' ifade etmişti.