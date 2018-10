2019'da Türkiye Hintli turistle dolacak

ETKİNLİK kapsamında Hindistan’da 6 günde, 6 şehirde 2000’e yakın tur operatörüyle B2B görüşme yapıldı. Görüşmelerden çıkan sonuç, 2019'da Türkiye'nin Hintli düğün ve M.I.C.E guruplarıyla dolacağı şeklinde. Travel Shop Turkey Genel Müdürü Murtaza Kalender, çok başarılı geçen etkinliği, "2019’da 500 bin, 2020’deyse 1 milyon Hintli turistin ülkemize gelmesinin bir hayalden ibaret olmadığını görüyoruz" sözleriyle özetledi.

8-14 Ekim tarihleri arasından Hindistan’ın 6 büyük şehrinde gerçekleştirilen etkinliğe, 2.000’e yakın Hint Tur Operatörü katıldı. Hindistan’a gitmeden önce 2500 ön randevu alındı, etkinlik boyunca da 6.000’den fazla ikili B2B görüşme yapıldı.

Vize sorunu acilen aşılmalı

Workshop etkinliğini düzenleyen Travel Shop Turkey Genel Müdürü Murtaza Kalender, etkinlikte özellikle Wedding, M.I.C.E ve kültür turlarının öne çıktığını söyledi. Vize konuları halledildiği takdirde ise, yıl sonuna kadar en az 50 bin Hintli turistin Türkiye’ye geleceği öngörülüyor.

Hindistan’dan Türkiye’ye yoğun bir seyahat talebinin olduğunu söyleyen Kalender, maalesef vize sorunlarıyla karşılaşıldığını belirtti. Hindistan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının 170 bine yaklaştığını ve bunların % 70’inden fazlasının Shengen vizesiyle veya online olarak edinilen vizeyle gelen turistler olduğunu ifade eden Murtaza Kalender, % 30’undan az bir bölümünün de Hindistan’dan “Sticker” vizeyle geldiği bilgisini verdi.

Çin Modeli e-vize uygulaması Hint turist sayısını arttırarak düşük sezonlarımızı canlandırabilir

En az 150 bin Hindistanlı turistin Türkiye’ye gelmek istemesine rağmen vize sorunlarından ötürü gelemediğini ve başka destinasyonları tercih ettiğini ifade eden Kalender, “Bu da Türk turizmi için 300 Milyon Dolara yakın bir gelir kaybı demek oluyor ve bu rakam başka turistik destinasyonlara gidiyor.

Mevcut vize koşullarında en fazla 200 bin vizenin verileceği öngörülse, 2019 yılındaki Hint turist kaybımız 300 bin, döviz kaybımız ise, 450 Bin Dolar civarında olacak” dedi. Hint turistlerin kışın, düşük sezonu değerlendirdiklerini belirten Murtaza Kalender, Ege ve Akdeniz’deki otellerin fiyat skalasında yukarı çıkacağını, doluluk oranlarında artış sağlanacağını, bu yüzden bu pazarın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Vize sorunu negatif etti yaratıyor

Vizelerin zor alınmasının negatif algı yarattığını vurgulayan Kalender, birçok düğün ve MICE firmasının destinasyon olarak Türkiye’yi programlarına koymadıklarını dile getirdi.

Direkt uçuş ve sefer sayılarının yetersizliğine de değinen Murtaza Kalender, "Vize sorunlarının aşılması adına, Türkiye’nin, Çin, Endonezya, Malezya ve Güney Afrika’ya uygulamış olduğu e-vize modeli uygulanabilir.

Hindistan’dan 1 Milyar 200 Milyon Dolar gelir elde edebilir

Bu ülkelere uygulanan e-vize neden Hindistan’a uygulanmasın? Eğer Türkiye, Çin’e uyguladığı bu modeli Hindistan’a da uygularsa, Hindistan’dan 1 Milyar 200 Milyon Dolar gelir elde edebilir.

Direkt uçuş ve sefer sayılarının yetersizliğinin de sorun teşkil ediyor. 6 ayrı şehre değil, daha fazla şehre uçuş sağlanarak, uçuş sayısı arttırılmalı" diye konuştu.

Travel Shop Turkey Genel Müdürü Murtaza Kalender, özellikle TÜRSAB, TÜROFED, TÜROB, AKTOB gibi sivil toplum kuruluşlarının bu konuya ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini ve bu vize sorununun üst makamlarca giderilmesi adına çalışmalar yapmalarını arzu ettiğini belirtti.

Kalender son olarak 18-21 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan B2B Luxury M.I.C.E etkinliğine tüm turizmcile davet etti.

KATILIMCILARIN GÖZÜNDEN TURKEY DESTINATION B2B WORKSHOP

Ahmet Ketancı - Ramada Golden Horn General Manager

Hindistan Türkiye için çok önemli bir pazar. Çok ciddi taleplerin olduğunu, gurubu konfirme edip uçak biletlerini aldığı halde uçacağı gün vizelerini alan gurupların var olduğuna şahit olduk. Bu sorundan dolayı birçok tur operatörünün Türkiye’yi destinasyonlarından çıkarttığını gördük.

Öncelikle son yıllarda ülkemizin güvenlik sorununun ortadan kalkması ve yeni pazar arayışlarının getirdiği yüksek potansiyel Hindistan’da mevcuttur. Bakıldığında bizden onlara giden turist sayısı yıllık bazda 25.000 civarında olmasına rağmen, ülkemizi ziyarete gelen Hintli turist sayısı 100.000 üzerindedir. Bu sayının hızla artması, Çin’e uygulanan formülde olduğu gibi e-vize ve uçuş sayılarının artmasıyla kolaylıkla kısa vadede milyonları bulabilecektir.

Ayrıca sezonu uzatmak anlamında en iyi potansiyelin olduğu pazarların başında gelmektedir. Şu halde;2020 yılında vize kolaylığıyla birlikte 1 milyon Hintli turistin ülkemize gelerek 1 milyar dolardan fazla döviz bırakabileceğini söyleyebilirim.

İbrahim Baştutan -Gamirasu Cave HotelGeneral Manager

Hindistan’da 4. Defa B2B Workshop etkinliğine katıldım. Her seferinde vize ve uçuş sorunlarıyla karşılaştım. Uçuş sorunu aktarmalı şekilde çözebiliyorlar ancak, vize sorunu maalesef çözülemedi. Oysa Hindistan, Türk Turizmi için aranan bir pazar olup, 12 ay boyunca “FIT” M.I.C.E, düğün ve kültür turları gibi etkinliklere katılarak ciddi paralar harcayan müşteri profiline sahip.

6 şehirdeki Destination Turkey Workshop etkinliğinde Türkiye’ye olan ilginin bir önceki organizasyondan daha fazla arttığını ve hatta birçok gurubun otel rezervasyonlarını yapıp uçak biletlerini aldığı halde vizelerini son güne dek beklediklerine şahit oldum.

Hindistan’a yönelik olarak Çin’de olduğu gibi vize kolaylığı sağlandığı takdirde 2020 yılında 1 milyon Hintli turist hedefinin gayet gerçekleştirilebilir olduğunu görüyorum. Yetkililerden ricamız, bu pazarın mercek altına alınmasını ve bir an önce vize kolaylığı sağlanıp sefer sayılarının da arttırılması olacaktır.

Burçin Karakuş - Hyatt Regency Hotel Group Sales Marketing

Hindistan’ın 6 ayrı büyük şehrinde çok güzel Türkiye tanıtımı yaptık. Türkiye’ye ilginin beklediğimden daha fazla olduğunu ve gelmek isteyen birçok Hintli gurupların bulunduğunu söylemeliyim. Hindistan’daki Türk yetkililerden 450 milyon Hintlinin yurtdışına seyahat edebilecek bütçeye sahip olduğunu, 2018 itibariyle 30 milyon Hintli turistin yurtdışı tatiline çıktığını öğrenmiş bulunmaktayım.

Türkiye’ye ciddi talebin olmasına rağmen, vize sorunuyla karşı karşıya kalındığını ve bu yüzden Türkiye’nin destinasyonlar arasına koyulmadığını gözlemledim. Hindistan, Türkiye’ye 12 ay boyunca müşteri gönderebilecek ülkelerden birisi. Özellikle düşük sezonlarımızı doldurabilecek müşteri potansiyeline sahipler. Eğer, Hindistan’a Çin modeli vize uygulaması sağlanırsa 2019 yılında 500 binin üzerinde Hintli turisti ülkemizde ağırlayabiliriz.

Mert Özcan - The Marmara Hotel Taksim - Corporate & Government Sales marketing

Alternatif pazarlar yaratma isteğimizi karsilayacak en büyük potansiyellerden birini Hindistan oluşturuyor. Özellikle seyahat dönemlerinin ülkemizde düşük sezon diye adlandırdığımız Kasim-Mart dönemine denk gelmesi Türk turizminde sezonu uzatmak için de çok büyük bir şans oluşturuyor.

Uçuş sayılarını arttırıp, vize süreçlerini kolaylaştırmak, Çin modelini benimsemek gibi konular kısa vadede olumlu sonuçlandırılırsa Türkiye, Hindistan pazarında öncelikli ülkelerden birisi olacaktır.

Sena Elik - Elite World Hotel - Group & MICE Sales Supervisor

Hindistan pazarı gerçekten çok büyük bir Pazar ve ciddi talepler mevcut. 1.2 Milyar insana ev sahipliği yapan Hindistan'ı gelecek vadeden bir Pazar olarak görüyorum. Bürokratik noktalardaki konulara özenli eğilimlerde bulunulup, Çin, Malezya, Güney Afrika gibi ülkelere olduğu gibi e-vize ve uçak sayısında gerekli esneklik sağlanıp, charter uçak problemleri çözülebilir ise kısa sürede uzun yol kat edeceğimizi konusunda bir öngörüye sahibim.

Bu çözümlerin akabinde mevcut durumdaki ziyaretçi sayısının da artarak devam edeceği kanısındayım. Özellikle Havaalanının taşınmasından ötürü Basın Ekspres yolundaki oteller için Hindistan pazarından gelecek M.I.C.E. Incentive gurupları oldukça önem arz etmektedir.

Seray Mekikoğlu - The Elysium Hotel - Cluster Sales Executive

Dünya’nın en kalabalık nüfusuna sahip olan ikinci ülke Hindistan. 12 ay seyahat eden ziyaretçilere sahip bir ülkenin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilmek için Türkiye’nin diğer destinasyonlara karşı daha avantajlı hala gelmesi gerekiyor.

Bunun için de atılacak en büyük adım Hintli turistlerin Türk vizesini almalarını kolaylaştırmak, hatta mümkün ise, vize serbestisini getirmek ve seyahat etme ihtiyacına sahip orta gelir sınıfındaki Hint vatandaşlarını da çekmek için Türkiye-Hindistan arası charter uçuşlarını oluşturarak Hindistan-Türkiye arasındaki uçuşların sayısını arttırmak olacaktır.

Fatma Nur Karadoğan -TST-Line Producer

Ülke tanıtımı için en etkili yollardan birinin yabancı film şirketlerinin Türkiye’de film çekmek olduğunu düşünüyorum. Bollywood sinemasının potansiyelini B2B Workshop sırasında çok daha yakından gördüm.

Türkiye Bolywood sineması açısından film çekilecek birçok lokasyon bulunması nedeniyle büyük bir potansiyel. Vize işlemlerindeki kolaylıkla, ülkemizde film çekmek isteyenlerin sayısı arttırabilirsek bu bağlamda ülkeye gelen turist sayısı da orantılı olarak artacaktır.

Cihan Yılmaz - Paloma hotel - Group Sales Supervisor

Dünyanın ikinci büyük nüfusuna sahip ve bu büyük nüfus içince dünya çapında, ekonomi anlamında ciddi gelirlere sahip işadamlarına ve ekonomik zenginliğe sahip olan vatandaşları nedeniyle Hindistan pazarı Türkiye için çıkarılmayı bekleyen altın madeni gibi değerlidir. Bu madenin ülkemize kazandırılması hususunda biz turizm camiası elimizden geleni son yıllarda bu workshop etkinliğinde olduğu gibi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Hindistan’da yaşayan ve Hindistan dışında tatillerini geçiren kişi sayılarında Dubai ve Tayland gibi ülkelerde ciddi rakamlara ulaşırken, Türkiye bu pastadan vize sorunları ve THY ile Air India arasındaki “slot” anlaşmalarının sebebiyle henüz tam anlamıyla yararlanamamaktadır.

Antalya’nın kış sezonu için Hint pazarı en önemli pazar olduğunu gördük ki; 6 günde 6 büyük şehirde en aktif turizm acenteleri ile yoğun bir program kapsamında yapılan görüşmelerde özellikle Antalya hakkında aldığımız geri dönüşlerde, acentelerin Antalya’yı yalnızca deniz kum güneş turizmi açısından zengin olduğunu bildiklerine istinaden, Hindistan’da yapılan ya da yapılacak tanıtımlarda Antalya’nın diğer tarihi zenginlikleri ve plajları dışında da birçok aktivite ve etkinliklere sahip olduğunu ifade etmekte fayda olacağını düşünüyorum.

Burada vizelerin tamamen kaldırılması veya alternatif kolaylıklar sağlanması halinde ve uçuşlar ile ilgili sorunların kısa sürede aşılmasının akabinde Türkiye’yi ziyaret eden Hintli turist sayısının her yıl artarak Türkiye turizminde Hindistan pazarının ciddi hacme ulaşacağını düşünmekteyim.

Seda Erdem - Lionel Hotel - Travel Trade Sales Supervisor

Hindistan büyük bir pazar ve potansiyeli çok fazla. İki ülke arasında vize sorunları çözüldüğü takdirde ülkemizin bu pazardan hak ettiği payı alacağını düşünüyorum. Biz turizm elçileri olarak elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız.

Eğer, Hindistan’dan daha fazla döviz ve turist beklentisindeysek kesinlikle vize kolaylığı sağlamalıyız. Çünkü Hindistan’da ciddi bir potansiyel olup ülkemize 2020 yılında 1 milyon turistin gelebileceğini gözlemledim.

Muammer Kaya - MK Travel & Medical / VIALAND - General Manager

Hindistan çok büyük bir pazar. En önemli faktörlerden biri de iki ülke halkının birbirini sevmesi ve ziyaretlerden mutlu olunması. Vize probleminin e-vize kapsamının genişletilmesi ile çözülmesi ve karşılıklı uçuş sayılarının arttırılması gibi doğru adımlar atılırsa hâlihazırda ülkemize gelen 95.000 Hintli turist sayısı her yıl ikiye katlanabilir.

Hülya Kurmuş - Akmina Travel - Product & Sales Manager

Hindistan gelecek vaat eden bir pazar ve büyümeye istekli görüşmelerimizde ki talepler bunu açıkça gösteriyor. Vize ve uçak konusu en çok zorlayan konular olarak önümüze geldi. Ülke güvenliği tabi ki önemli ancak yine de kolaylaştırıcı çözümler konusunda hızlı hareket edilmeli.

2019 yılı hedefleri için öncelikli vize sonrasında Charter ve uçuş konularına ağırlık verilmeli. Sektörün tanıtım ve pazarlama için gösterdiği çaba göz ardı edilmemeli. KKTC için de tanıtıma Türkiye'nin desteği şart.

Bülent Koçak - Antalya FBB Travel – General Manager

Türkiye olarak her iki ülke arasında belirli bir seviyede turist artışından söz etmemiz için vize, girişte alınacak şekilde düzenlenmeli. Birçok ülke bizden vize istiyor ama biz turist alan bir ülke olduğumuz için o ülkelerin vatandaşından girişte vize almasını talep ediyorsak Hindistan da bunu hak ediyor.

Çalışma bu yönde olmalı ki bizlerde taşın altına elimizi değil bütün bedenimizi koyalım. Charter izni için mücadele edelim, yoksa bu düzende büyük rakamlar hayal. Sizler de iyi biliyorsunuz ki pazar büyümeye oldukça müsait.

Uğur Atak - Pullman Hotel – General Manager

Hindistan’dan Türkiye’ye talepler olduğunu gördük. En sevindirici tarafı buydu. Üzücü yanıysa, bu kadar ciddi talebe rağmen vizeden ötürü gelemeyen binlerce insanın oluşu.Türk turizminin gelişimi ve güçlenmesi açısından pazar yelpazemizi genişletmemiz gerektiği aşikâr. Bu yönde yaptığımız önemli yatırımlardan bir tanesi de, ülkemiz için büyük potansiyel teşkil etmekte olan konaklamalı toplantı gruplarından, düğünlere, gezi gruplarına kadar her alanda etkin talep üretebildiğimiz Hint pazarı, bu pazarda biz turizmcilerin etkin sonuçlar alabilmesi için vize başvurularının hızlı değerlendirilip sonuca kavuşturulması gerekmekte, yeterli koşullara sahip Hint vatandaşlarının 1 gün içerisinde vize alabilmesi veya dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’e uygulanan vize kolaylığının Hindistan için de geçerli olması biz turizmciler için olmazsa olmazların en başında gelmektedir.

Özlem Şahin - Grand Hyatt Hotel - Sales Manager Group Sales

8-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduğumuz Destination Turkey B2B Workshop etkinliğine katılmaya son 2 yıldır Hindistan pazarında meydana gelen yüksek talep artısı sebebiyle karar verdik. Ziyaretlerimiz ve sektör partnerlerimiz ile temaslarımız sonucunda oldukça yerinde hatta farkında olduğumuz potansiyelin çok daha üzerinde bir iş hacmi ile birebir karşılaştığımızı açıkça söyleyebilirim.

Başta İstanbul olmak üzere Antalya, Bodrum, Kıbrıs gibi destinasyonlarımız son yıllarda Dubai & Singapur & Malezya gibi destinasyonlara ciddi bir rakip olarak Hindistan pazarında yerini almıştır. Pazar çeşitlendirmesinin yanında düşük sezondaki volümün arttırılmasını sağlayacak bu potansiyelin karşısında duran vize alım süresinin uzun olması & karşılıklı direkt uçuşların yetersiz olması gibi sorunları çözebilmemiz gerek.

Oysa ki Çin’e Malezya, Endonezya ve Güney Afrika gibi ülkelere e-vize kolaylığı sağlanıyor. Hindistan’a da benzer bir uygulama olursa önümüzdeki yıl içerisinde Hindistan pazarından münferit ve Mice olarak 500,000.00 USD ‘ye yakın bir gelir elde edilmesi bir hayal değildir.

Sektörel sivil toplum kuruluşlarının ve Kültür ve Turizm Bakanlığının birlikte atacağı süreci geliştirici olumlu adımlar, var olan potansiyeli elde etmemizi sağlayacaktır.

Gökhan Gümüşdede - Gloria Golf Hotel - Sales Manager

8-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Hindistan’da 6 farklı şehirde Hintli acenteler ve tur operatörleri ile buluştuk.1,2 Milyar nüfusu ile Dünyanın en büyük ikinci nüfusuna sahip ülke olan Hindistan’ın Türkiye turizmi için gelecekte çok önemli yere sahip olduğunu düşünüyorum.

Orta direk büyüyen 420 Milyon nüfusa sahip olan Hindistan’ın tatil ve düğün destinasyonu olarak hızlı şekilde yapacağımız yatırımlarla Türkiye’yi seçmesini sağlamamız gerekmektedir. Hintli partnerlerimizden aldığımız bilgilere göre ülkemizde düşük sezon olan ilkbahar, kış ve sonbahar dönemlerini seyahat ve düğün için tercih eden Hintli misafirler aynı zamanda ülkemiz için hatırı sayılır potansiyel bir turizm geliri arz etmektedir.

Söz konusu kış dönemlerinde özellikle Akdeniz bölgesinde otel doluluklarında ciddi düşüşler olması nedeni ile bu açığı kapatacak ciddi bir pazar olan Hint pazarına ilgi ve destek göstermemiz gerekmektedir. Gözlemlerimiz sonucu Hint pazarında talebin çok her geçen yıl arttığı ancak vize sorunu nedeni ile yeteri kadar talebi karşılayamadığımız görülmektedir. Şu an için Hindistan’ın sadece 2 şehirden uçuş sağlanmaktadır.

Hintli misafirlerimizin vize alma süreçleri kolaylaşmasından sonra uçulan şehir sayısını ve sefer sayılarını artırılarak ülkemizde daha fazla sayıda Hintli misafir görmek arzusundayız. Hindistan vize problemi dünyanın en büyük ülkesi olan Çin’e uygulanan vize edinim kolaylığında olduğu gibi çözülürse Antalya Turizminin 12 aya yayılması mümkün.

Alper Yağcı - Bricks Hotel – General Manager

Hindistan ziyaretimizde ülke sloganının “İnanılmaz Hindistan” olduğunu öğrendik. Travelshop Türkiye önderliğinde, Turizm Bakanlığı, THY Hindistan temsilcileri ve turizm sektöründen katılımcılarla düzenlenen etkinlikte Hindistan pazarının gerçekten inanılmaz gelecek vaat ettiğini pazarın kısa zaman içerisinde kat ve kat artmasının çok hayal olmadığını bütün ekip olarak gördük.

Görüşmeler esnasında Hindistan acente, tur operatörleri ve diğer temsilcilerinin söylemeyi unutmadığı 2 konu vardı; vize ve ülkeler arası uçuşlar. Önümüzde Çin, Malezya, Güney Afrika ve Endonezya gibi e-vize örnekleri varken Hindistan’a da e-vize neden uygulanmasın? Bu iki konunun ivedi şekilde irdelenip aksiyonlar alındığında kısa zaman içerisinde ülkemizi ziyaret eden Hindistanlı turist sayısının artacağı tartışılmaz bir gerçektir.

Sadegül Bostancı – Travelux – General Manager

6 günde 6 büyük şehirde Türkiye tanıtımı yaptık. Katılan kişi sayısı ve Türkiye’ye olan ilgi beklediğimizden de fazlaydı. Destination Turkey Workshop’ta, Kapadokya’ya ne denli talep olduğunu ve ciddi potansiyel teşkil ettiğini gördük. Görüşmelerimizden yola çıkarak anladık ki Hindistan için Türkiye çok tercih edilen, gelmek istenilen bir yerken bütün acentecilerin ortak tek ve büyük sorunu vizelerin kolay ve hızlı alamamaları.

Bu sorunu yetkili birimler çözebilirlerse kesinlikle Hindistan pazarında 2019 yılı çok güzel işler yapılacağını düşünüyoruz. Kötü giden bir kaç yılın sonrasında Türsab ve Turizm Bakanlının işbirliği ile biz turizmcilere biraz destek olmalarını bekliyoruz. Bu kadar ciddi potansiyeli olan bir ülkenin vize sorunlarının Çin modeli örnek alınarak çözülmesi halinde hem turist hem de döviz kaybının önüne geçilecektir.

Rafail Akbarov - Sab Tour - Product & Sales Manager

Vize işi pek kısa zamanda çözülecek gibi gelmedi bana çünkü vize konusu daha çok siyasi motivelerden dolayı (Hindistan’ın Pakistan ve Türkiye’nin Pakistan ilişkilerinden dolayı) Bu hassas konu ülkeleri vize konusunda ketum yaklaşıma itmiş. Zaten konsolosumuzun duruşunda da vize konusunda bir ketumluk vardı. Ayrıca havayolları konusunda su an Türkiye ve Hindistan arasında slotu okeylenmis ama gerçekleştirilemeyen 11 slot varmış.

Bu talebin zaten mevcut uçuşa yetecek kadar olduğunu göstermektedir. 11 slot gerçekleşmeden zaten THY Yeni slot verilmemektedir. Slotlar Hint havayollarına ait olduğundan Bizim havayolları kullanamıyor. İlave talep oluşturmak için daha geniş kapsamlı tanıtım yolları bulmamız gerekiyor. Bu artık bollywood filmi mi dijital pazarlama mı olur değerlendirmek lazım. Hint Özel havayollarına, özel ucak şirketlerine yakıt destekleri verilirse( kış sezonuna özel) slot kullanımında artış sağlanır.

Egemen Ateş - TAV Antalya Airport - Deputy director of aviation marketing and trade

Fraport TAV Antalya Havalimanı olarak Hindistan Workshop etkinliğine büyük bir zevkle iştirak ettik. Antalya ve Türkiye’nin Hint turistlere neler sunabileceğini keyifle anlattık. Ayrıca doğrudan uçuşların Antalya’ya gelecek turist sayısını oldukça artıracağını düşündüğümüzden havalimanı işleticisi olarak Antalya çıkışlı olası Hindistan uçuşlarında yolcu başı 10€ değerinde ciddi bir destek ile payımıza düşeni yapmaya hazır olduğumuzu Hindistan’ın 6 farklı şehrindeki sektör temsilcilerine aktardık.

Umut ediyoruz ki önümüzdeki süreçte öncelikli olarak İstanbul ve devamında Antalya’ya doğrudan uçuş gerçekleştirecek Hint ve Türk taşıyıcılarının operasyonları Türk turizminde Hindistan’ın önemli bir yer teşkil etmesine olanak verecektir.

Eray Dogan – Radisson Blue - Director of Sales

Travelshop Turkey önderliğinde, Hindistan’ın 6 şehrinde düzenlenen bir workshop turu gerçekleştirdik. Başarılı etkinlik sonrasında bir çok izlenimimiz oldu. Hindistanın büyük bir nüfusa sahip olması dışında son yıllarda verilere göre en çok büyüme kaydeden iki ülkeden biri olması önemli bir noktaydı. Orta direk diye adlandırdığımız Hint nüfusunun her geçen gün güçlendiğini, ülkemize potansiyel oluşturacak turist sayısının bir hayli fazla olduğunu anladık. Bunun dışında Hindistan’ın yüksek sezonunun ülkemizin düşük sezonu diye adlandırabileceğimiz zaman dilimine denk gelmesi söz konusu potansiyelin değerini daha da arttırmaktadır. Bahsettiğimiz fırsatlarla dolu olan tablodaki tek olumsuz etken yürürlükte olan vize uygulamasıdır. Hintli meşlektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde vize sorununun, Türkiye’yi tercih edilebilir destinasyonlarda geriye attığını Malezya, Singapur ve BAE gibi ülkelerin gerisinde kaldığımızı belirtmişlerdir. Bu konuda en basit haliyle bazı ülkelere uyguladığımız e-vize uygulamasına geçmek ya da Hintli turiste kapıda vize vermek gibi çözümlere ulaşmak, Türkiye olarak Hindistan pazarından alacağımız turizm gelirini çok net bir şekilde arttıracaktır. Bu sorun üzerinde turizm sektörünün ilgili STK’ları ve siyasilere görev düşmektedir. Türkiye – Hindistan arasında direk uçuş sayısının, vize sorunu çözüldükten sonra doğal olarak artacağını ve bununla beraber ülkemize gelecek Hintli turist için tüm zorlukların ortadan kalkacağını öngörüyorum. 500,000, 1.000.000 gibi turist sayılarına ulaşmak bu pazarda hayal değil.

