2019 'Alman Yılı' olacak

BU yıl 53. kez düzenlenen ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'na Türkiye güçlü girdi. Açılışı bugün yapılan ve Türk şirketlerinin yogun katılım gösterdiği fuarda Türkiye'ye ilgi büyük oldu. Almanya'nın en etkili gazetesi Frankfurter Allegemeine Zeitung (F.A.Z), 16 sayfa ayırdığı Türkiye ilavesinde "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı yaptı. 2018 yılında Alman turistlerin Türkiye'yi yaz tatili için popüler destinasyonlar arasında göstermesi üzerine Türkiye fuara çıkarma yaptı. Türkiye'nin 2 bin metrekarelik alanda boy gösterdiği fuarla eş zamanlı olarak, Alman turistlerin dikkati medya gücüyle de çekti. Almanya'nın en ciddi gazetelerinden F.A.Z "Türkiye sizi çağırıyor" manşetiyle çıktığı haberlerinde, tarihi güzelliklerinden eşsiz kumsallarına, yemek kültüründen lüks tesislerine kadar Türkiye'ye geniş yer ayırdı.The Brand Age Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Bayazıt, gazetedeki 'Almanlar Sıcak Sever' başlıklı yazısında turizmde dijital pazarlamanın önemine dikkat çekti: "Dijital yayın ve akıllı cihazların sağladığı kolaylıklar, insanların seyahat planlarını, satın alma kararlarını ve işlemlerini dijital kanallara kaydırıyor. Türkiye’nin en büyük hacme sahip üç e-ticaret sektöründen birinin seyahat sektörü olması bunun ispatı. Yapılan araştırmalarda, insanların seyahat edeceği yeri seçmeden önce sosyal medya ve dijital kanallardan fazlasıyla ilham aldıkları, seyahat kararlarını buna göre planlayabildikleri görülüyor." Gazetede ayrıca Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden FTI CEO'su Gunz ise turizmin Türkiye'nin en güçlü elçisi olduğunu belirterek, Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Dünyanın en büyük ve en önemli turizm fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'na Türkiye yoğun katılım göstererek cazip tatili, kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıtıyor. Türk turizmcilerin fuardaki faaliyetlerinin, Türkiye'nin "2019'da 50 milyon turist" hedefine katkı yapması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 14:41