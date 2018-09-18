'2019 Alanya için daha iyi olacak'

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, ağustos ayının sona ermesiyle 10 milyon rakamının aşıldığını ve 2017 sezonune oranla yüzde 30 bir artış yaşandığını söyledi. Sili Dim TV'ye (dimtv.tv) yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'SAYI ARTTI, GELİRLER DE ARTACAK'

"2018 turizm sezonu ağustos sonu rakamlarıyla ifade edildiğinde şu ana kadar Antalya ve Alanya bölgesi havalimanı iniş sayıları bazında en yüksek sayıya ulaşmış durumdayız. 10 milyon rakamını geçtik. 2017'ye oranla baktığınız zaman yüzde 30 bir artış yakalandı. Bu tabi ki bizler adına sevindirici. Özellikle 2015 ortaları itibariyle başlayan sıkıntı 2016'da uçak kriziyle birlikte tavan yapmıştı. 2017 yılında bir toparlanma sürecine girmiştik ve bugün geldiğimiz noktada daha önce telaffuz ettiğimiz rakamlara ulaştığımızı görüyoruz. Tabi ki yaklaşık 10-15 senedir talep anlamında artış gösteren bir bölgenin son 2-2,5 yılda yaşadığı ciddi bir sıkıntı vardı. Ancak bugün sayısal anlamda ciddi bir başarıya gelmiş durumundayız. Bu rakamlar gelir anlamında aynı oranda yansımadı. Yansımadı derken, geçen seneye göre gelirlerde de ciddi bir artış var ama 2014 rakamlarına ulaşmamız önümüzdeki bir iki senede gerçekleşecektir diye düşünüyorum.

'2019 SEZONU DAHA İYİ OLACAK'

Pazar bazında baktığımızda şu anda görünene göre Rusya pazarı ciddi bir artışta. Avrupa pazarının genelinde de Türkiye'ye yönelik bir talep artışı söz konusu. Bunları birleştirdiğimizde önümüzdeki sezonda çok ekstrem bir durum söz konusu olmazsa 2018'den de daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Kaldı ki sayısal anlamda bu sene olduğu kadar bir yüzde artışı olmayabilir ama gelir anlamında bir artış olacağı aşikar. Anlaşmalarımızda, acentelerin, tur operatörlerinin yaklaşımında da bunu gözlemliyoruz. Bir yandan da hem hükümetimizin hem bizlerin yani turizmcilerin bu konuda çabaları söz konusu. Kaynak pazarların artırılması ve ürün çeşitliliği anlamında. Kaynak pazarlarının artırılması noktasında da ciddi bir başarı yakaladık. 2014-2015 sezonunda Almanya örneğinden bakarsak Antalya ve Alanya genelinde toplam geliş rakamının 2017'de yarısına düşmüştük. Bu sene Almanya pazarında şimdilik sadece yüzde 30 artış var. Ama buna rağmen havayoluyla gelen turist sayısında bu yıl tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu da pazar çeşitliliğimizi artırdığımızın göstergesi. 2014-2015 rakamlarına göre ekside olduğumuz bir pazar olmasına rağmen biz bir rekora ulaşabiliyorsak bu daha önce yatırım yaptığımız ve yapmakta olduğumuz Ortadoğu, Çin pazarı gibi pazarların etkisiyle oldu.

'SADECE KENDİ EKONOMİMİZE BAĞLI DEĞİLİZ'

Türk Lirası (TL) bazında bakıldığında karlılıklarımız yükselmiş durumda döviz kurunun artmasıyla birlikte. Çünkü biz yabancı pazarlarla yerinde ihracat yaparak yani yüzde 90 yerli ikameyle çalışan bir sektör olarak döviz fiyatı veririz. Bu anlamda döviz kurunun artması kısa dönemde bize bir avantaj sağladı. Ancak orta ve uzun vadede bunun etkileri olumsuz oluyor, maliyetlerin yükselmesi, acentelerin ödeme dengelerinde oluşan olumsuzluklar gibi sebeplerden ötürü. Çünkü biz sadece kendi ekonomimize bağlı değiliz. Kaynak pazarlarımızın da ekonomileri bizi ilgilendiriyor. Örneğin, Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybetmesi oradaki gelişi azaltabilecek bir unsurdur. Böyle baktığınızda onlarda ve biz de oluşan olumsuzluklar müşteri azalması, döviz bazında olan ürünlerdeki maliyetlerin artması gibi sebeplerden dolayı uzun vadede kur artışı bizim de tercih etmediğimiz bir olay. Otelcilik sektörü için stabil olması çok daha iyi. Planlamamızı buna göre yaparız ve karlılığımızı buna göre planlarız. Kısa vadede bir avantaj yarattı ama çok arzu ettiğimiz bir durum değil.

'KIŞ TURİZMİ İÇİN ÇEŞİTLİLİK ŞART'

Kışın ana iki pazarımız var, Almanya ve Rusya. Ruslar kışın gelmiyor. Dolayısıyla Almanya ve Orta Avrupa'ya ihtiyacımız var. Bizim ürün çeşitliliğine gitmemiz lazım. Kongre, spor, sağlık gibi alanlarda yatırım yaparak orta ve uzun vadede kış turizminde canlandırma olasılığımız var. Sadece biz değil, bizim gibi deniz kum güneş ağırlıklı olarak hizmet veren İspanya ve Yunanistan'da da kışın düşüşler söz konusu. Bu anlamda kışın misafir girdisini oluşturacak hamleler yapılması lazım. Sevindirici bir durum, iç pazarın yükselişi. Dövizden dolayı iç pazarda hareketlenme kısıldı. Döviz kuru oranında olmasa da maliyetler oranında fiyat hamlesi yapılmalı. Kışın bu bölgede cazibeler oluşturulursa kışın da avantaj yakalarız. Oturup şehir olarak bunları konuşmalıyız. Geleceğe yönelik bunları planlamalıyız."

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 17:10