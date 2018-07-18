2018 yılı turizm hedefi: 32 milyar dolar gelir, 40 milyon turist!

TEMMUZ,Ağustos ve Eylül aylarında otellerde doluluk oranının yüzde 90-95 altına düşmesinin beklenmediğini kaydeden Yılmaz, “Bu sezonun, son 20 yılın en iyi turizm sezonu olması bekleniyor. Otellere olan yoğun talep ve doluluk oranları göz önünde bulundurulduğunda, 2018 yılı için 32 milyar dolarlık bir turizm geliri bekleniyor. 2018 yılı için ise 40 milyon turistin Türkiye’ye gelmesi hedefleniyor” dedi. İlk 3 aylık verileri de değerlendiren Yılmaz “Bu dönemde yüzde 34.8’lik artış gerçekleşmiş ve 5.1 milyon yabancı turist geldi” dedi.

Turizmde ilk 3’e girmek için mücadele ediyoruz“Yerli turistler de eklendiğinde bu sayı 7.2 milyona ulaştı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında otellerde doluluk oranının yüzde 90-95 altına düşmemesi beklenmiyor. Bu sezonun, son 20 yılın en iyi turizm sezonu olması bekleniyor. Turizmde ilk 3’e girmek için mücadele ediyoruz.”

Kültür ve turizm alanındaki yatırımlar devam edecek

AK Parti’nin turizme her zaman gerekli önemi verdiğinin altını çizen Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti: “Bu sektörün cari açığı kapatmada önemli bir etkisi bulunuyor. Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmeye devam edeceğiz.”