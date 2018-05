'2018 iyi gelecek'

ALANYA'NIN en önemli turistik tesislerinden Sirius Deluxe Hotel, 2018 yaz turizm sezonuna kapılarını açtı. Üç yıl gibi kısa bir sürede hizmet anlayışından ödün vermeden faaliyet gösteren Sirius Deluxe, yüzde 35’e varan repeat (tekrarcı) misafir oranı ile dikkat çeken bir başarıya imza attı. Özellikle Türkiye turizminin sıkıntılarla mücadele ettiği son iki senede misafir memnuniyetine daha fazla odaklanan tesis, iyi bir başarı oranı yakaladı. Tesis üç senede aldığı ödüllerle de başarısını tescilledi.

'KONSEPT GELİŞTİRME NOKTASINDA CESUR OLDUK'

Sirius Deluxe Hotel’in açılışından bugüne Genel Müdürlüğünü yapan İsmet Ergüleç, tesisi açtıktan bir yıl sonra ciddi bir krizle iç içe kaldıklarını söyleyerek, “Biz 2015 yılında tesisimizi açtık ve ardından 2016 ve 2017 gibi iki sıkıntılı yıl yaşadık. Zorlu geçen iki yılın ardından 2017 Aralık ve 2018 Ocak-Şubat aylarında iyi sinyaller aldık ve planlamalarımızı da o yönde yaptık. Bu olumlu sinyaller bizim 2018’e moralli girmemizi sağladı. Bu sayede yenileme çalışmaları, personel sayıları ve konsepti geliştirme konularında daha cesur hareket edebildik. Ardından somut olarak yaşadığımız rezervasyon artışları, düşüncelerimizi güçlendirdi. Fiyatların da geçen senenin üzerinde gerçekleşmeye başlaması ve daha az indirim talebi bizi daha da motive etti. Şu an süreç olumlu ilerliyor."

'EN ÖNEMLİ FAKTÖRÜMÜZ MİSAFİR MEMNUNİYETİ'

Üç yılda verdikleri iyi hizmetin karşılığında değerlendirme sitelerindeki olumlu yorumların kendilerine olan talebi artırdığını söyleyen Ergüleç, "Piyasadaki talebin bir tık üzerinde talep aldık. Şu an Mayıs ve Haziran aylarında stoplu dönemlerimiz var. Bizim en önemli başarımız, organik gelişmemizdir. Yani gelişimimizi fiyat indirimleri ile değil memnuniyetin iyi olması ile sağladık. Bu sene hem doluluklarda hem de fiyatlarda 2017’nin oldukça üzerindeyiz. 2015’te bu oteli açarken ki hedefimizi 2018 yılında yakalayacağız. Bizim için vazgeçilmez olan misafir memnuniyetidir. Bunu sağladığımız zaman devamının geleceğini gördük. Henüz üç yıllık bir tesis olmamıza rağmen Almanya, İngiltere, Rusya ve iç pazarda ciddi bir repeat misafir oranı yakaladık” dedi.

'SABİT FİYAT POLİTİKAMIZ VAR'

Türkiye’ye ciddi bir geri dönüş olduğunu belirten Ergüleç, özellikle iç pazara dikkat çekti. Ergüleç, “Hemen hemen bütün pazarlarda Türkiye’ye karşı güzel bir ilgi var. Burada iç pazara ayrı dikkat çekmek lazım. İç pazar çok önemli noktaya geldi. Kriz döneminde iç pazar turizmi çok iyi destekledi. Şimdi döviz kurundan dolayı iç pazara ilgi biraz azaldı ama biz tesis olarak tam tersine bu pazar için ilgimizi sürdürüyoruz. İç pazardaki kapasitemizi düşürmeyeceğiz. Hatta bu sene geçen senenin üzerinde iç pazar talebimiz olacak. Herhangi bir pazarı beğenmeme gibi bir lüksümüz yok. Bu ayrımın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Dolayısı ile biz bütün pazarlarda aynı fiyat politikası uyguluyoruz. Hatta bu sene kurdan dolayı iç pazar fiyatlarımız diğer pazarlara göre düşük kaldı ama Türk Lirası'nın değerli olduğu dönemlerde bunun ayrımını yapmadık. Bizi tercih eden misafirleri kendi belirlediğimiz konsepte göre ağırlamak istiyoruz. Bizim için iç pazar hala çok önemli ve bu pazarı daha da geliştirmek istiyoruz. 4'üncü senemizi yaşıyoruz. Bizi seven misafirleri otelimizde ağırlamak bizi mutlu ediyor. Belli bir pazar ve belli bir acente ile çalışmaktansa çoklu acente ve pazar sistemi ile çalışıyoruz. Dolar arttı Euro arttı diye pazarımızı belirlemiyoruz" şeklinde konuştu.

'ARA VERMEDEN ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR'

Ergüleç, açıklamalarına şöyle devam etti: "Türkiye geneli için bütün pazarlarda olumlu gelişmeler görüyoruz. İngiltere’nin gelişmesi çok sevindirici. Bu pazardaki sayıların daha çok gelişebileceğini düşünüyorum. Polonya da öyle. Nüfus olarak büyük bir ülke ve Türkiye talebi artarak devam edeceğine inanıyorum. Rusya, Türk tur operatörleri ile büyümeye devam edecek. Ukrayna çok büyüdü. Almanya eski rakamlarına tekrar ulaşacaktır. Bu noktada bizler de bir şeyler yapmalıyız. Bu pazarları kaybetmemek için misafire verdiğimiz değer ve hizmet konusunda başarı sağlamalıyız.

'SEZONU BİRAZ DAHA UZATMAMIZ LAZIM'

Sezonun uzaması gerekiyor. 6 aya sıkışmış bir sezon var. Bunu sağlayamazsak büyük hamleler yapamayız. Verimli sezonun 3-4 ay olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Her bölge kendi güçlü yanlarını ön plana çıkartıp çalışmalı. Bugün Belek bölgesi golf ve kongrelerde nasıl iyiyse Alanya da spor turizminde ilerleyebilir. Tüm bölgelerin lüks otellerle ilerlemesi mümkün değil. Orta gelir seviyesindeki gruplarla da çalışmalar yapılabilir. Çünkü Alanya’da 3 yıldızlı oteller de mevcut.

'KRİZDEN İYİ BİR DERS ÇIKARDIK'

Türkiye hala hak ettiği potansiyeli yakalayamayan bir ülke. Ciddi potansiyeli olan bir turizm ülkesiyiz. Bu noktada son iki yılda yaşadığımız krizlerden biraz ders aldığımızı düşünüyorum. Bu işin sürdürülebilir olması için fiyatlarla oynamanın bir fayda sağlamayacağını gördük. Son iki yılda yatırımcılar ve çalışanlar zor durumda kaldı. Koşulsuz her şeyin iyi olduğu bir sektör maalesef yok. Her sektörde krizler yaşanabilir. Krizler karşısında doğru hamleler ve planlamalar yapıp krizlere çareler üretmeliyiz. Ayrıca her krizden dersler de çıkarmalıyız.

'DAHA İYİYİ HEDEFLEMEK ZORUNDAYIZ'

Savaş ve büyük güvenlik sıkıntıları olmazsa Türkiye turizmi 2019 ve sonrasında daha iyi noktalara gelecektir. Çünkü İspanya, İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan’ı tercih eten tatilciler mutlu olmadılar. Türkiye’yi eleştirenler bile ülkemizin kıymetini anladı. Antalya’da 400’ün üzerinde 5 yıldızlı otel var. İyi olmak zorundayız. İyi olmayan elenecek. Finans yapısı güçlü olmayan, tamamen maliyet odaklı çalışan, hizmet kalitesi ve misafir memnuniyeti düşük olan otellerin krizlerden çok fazla etkilendiğini gördük."